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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لمتابعة بدء العام الجديد..وزير التعليم يزور مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بدمياط غدا

رضا حجازي
رضا حجازي

يتوجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم غدا السبت الموافق 1 اكتوبر 2022 ، إلى محافظة دمياط. 

وقرر  وزير التربية والتعليم متابعة بدء الدراسة في مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ومتابعة سير العملية التعليمية في أول يوم دراسة. 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تبدأ غدا السبت، الدراسة في مدارس 12 محافظة، لا تطبق إجازة السبت وهي محافظات “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” .

بينما تنطلق الدراسة بعد غد الأحد ، في مدارس باقي المحافظات التي تطبق إجازة السبت وهي محافظات : “ القاهرة، الجيزة ، الإسكندرية ، القليوبية، الشرقية، الغربية ، المنوفية ، دمياط ، بورسعيد ، السويس ، البحر الأحمر ، الوادى الجديد ، جنوب سيناء ، مرسى مطروح” .

وأخيرا قالت وزارة التربية والتعليم : نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

تعطيل الدراسة يومين بسبب الإجازات الرسمية

وعلى جانب آخر يذكر أن تعطيل الدراسة في مصر لطلاب المدارس بسبب الإجازات الرسمية ، خبر يبحث عنه أولياء الأمور  في كل عام دراسي ، لتكون هذه الإجازات بمثابة “استراحة من الدراسة " تسعى فيها الاسر للترفيه عن ابنائها لتقليل ضغط المذاكرة عليهم.

وفي هذا التقرير يعلن موقع صدى البلد خبرا سارا لجميع الأهالي، يتمثل في تعطيل الدراسة في مصر لطلاب المدارس خلال الأسبوع الأول من الدراسة بسبب إجازتين رسميتين.

وفقا للخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ، من المقرر تعطيل الدراسة في مصر لطلاب المدارس بمناسبة عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر 2022 ، والمولد النبوي الشريف يوم 8 أكتوبر 2022.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم دمياط Jobs Education

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