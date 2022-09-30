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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. عون يبحث مع سفير دمشق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، في قصر بعبدا، السفير السوري علي عبد الكريم علي، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا. 

كما عرض عون عودة النازحين مع السفير السوري في لبنان وذلك في ضوء الخطة التي يضعها لبنان من أجل إعادتهم تدريجيا إلى بلادهم.

وبعد اللقاء، أفاد السفير السوري انه نقل للرئيس عون تحيات الرئيس بشار الأسد وتمنياته للبنان بدوام التقدم.

وأكد السفير السوري انه تم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من المواضيع التي تهم البلدين، انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تجمع بينهما، خصوصا مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، والتي نشهد اليوم أكثر من أي وقت مضى معالجة جدية لها، لا سيما أن سوريا قدمت التسهيلات اللازمة لذلك، واتخذت الإجراءات التي تساعد على تحقيق هذه العودة، بالتعاون مع الدولة اللبنانية الشقيقة".

وقال السفير علي عبد الكريم علي  "ما يهمنا في هذا السياق أن تقتنع الدول الكبرى والمنظمات الدولية بضرورة تسهيل هذه العودة، وتساعد كلا البلدين على اتمامها وتتوقف عن الإيحاء بأن سوريا لا تريد عودة أبنائها اليها. وهذا كلام غير صحيح وتدحضه الوقائع والإجراءات المتخذة".

وأضاف: "نرى أن ما يساعد على تسريع العودة أن المساعدات المالية والمبالغ التي تدفع للإخوة النازحين في لبنان، لو دفعت إلى العائدين في سوريا فإن النتائج ستكون أفضل، وإن قوة هذه المبالغ ستكون مضاعفة بحيث يستفيد منها المواطن السوري العائد في مختلف المجالات الصحية والتربوية والإنمائية والاجتماعية".

وردا على سؤال، أشار السفير علي إلى أن "من التسهيلات التي قدمتها بلاده لعودة النازحين، سلسلة قوانين العفو التي صدرت عن الرئيس الأسد، والتي تشمل حتى الجرائم الإرهابية، ما لم تصل الى حد قتل أشخاص. إضافة الى ذلك، تم إبلاغ الدول المعنية بأن سوريا لا تعطل عودة أبنائها اليها وهي جادة في استقبالهم وتسهيل عودتهم ولن تتردد في تأمين كل ما يحقق عودة كريمة لهم".

وتمنى السفير السوري "أن يصار إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتنظيم عودة النازحين التي تحتاج إلى تعاون بين حكومتي البلدين".

إلى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب ادغار طرابلسي، وعرض معه أوضاع الجامعة اللبنانية والحقوق المالية المتوجبة لها.

كما تطرق البحث إلى مسألة دولرة الأقساط في المدارس الخاصة وإنفلات سقوف هذه الأقساط وما يعانيه أهالي الطلاب نتيجة ذلك".

وتناول البحث أيضا "الأوضاع السياسية الراهنة والتطورات الحكومية وموضوعي تشكيل الحكومة الجديدة وترسيم الحدود البحرية الجنوبية. 

الرئيس اللبناني يبحث تطورات ملف إعادة النازحين السوريين لبلادهم

رئيس الحكومة اللبنانية يبحث تطورات ملف إعادة النازحين السوريين لبلادهم

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