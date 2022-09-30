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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطيران يبدأ حلم الصعود لدورى الأضواء بالفوز على السكة الحديد

سيد عبدالعزيز
سيد عبدالعزيز

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الطيران حلم الصعود لدورى الأضواء والشهرة بالفوز على السكة الحديد فى تجربة ودية على ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف .

ونجح الطيران الذى يقوده فنيا الثنائى كامل عبده وسعيد رجب فى تحقيق فوز غال وثمين على السكة الحديد الذى يقوده فنيا محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق ويمتلك مقومات مالية كبيرة لتحقيق حلم التأهل لدورى الأضواء والشهرة .

فيما استطاع سيد عبدالعزيز مالك الشركة الحاصلة على حقوق استثمار كرة القدم بنادى الطيران فى بناء فريق قوى من لاعبين شبان وبعض أصحاب الخبرات بعناية فائقة حيث ينافس فى دوري الدرجة الرابعة والتى يبدأ من خلالها حلم التأهل للعب مع الكبار فى دورى الممتاز خلال السنوات الثلاث القادمة .

ويضم فريق الطيران مجموعة من اللاعبين المتميزين وأصحاب المهارات الفنية الرائعة أمثال الثنائى محمد عماد ونادر ربيع الذين سجلا هدفا الفوز فى السكة الحديد.

ويحظى فريق الطيران بدعم مجلس الإدارة برئاسة هشام الشورى رئيس النادى والذى يثق فى قدرات المستثمر الجديد سيد عبدالعزيز فى النهوض بقطاع كرة القدم والمنافسة بقوة على التأهل للدرجات التالية وصولا لحلم الصعود لدورى الأضواء والشهرة وهو الهدف الذى يعمل عليه الجميع .

من جانبه .. عبر سيد عبدالعزيز عن سعادته بالأداء الذى يقدمه الفريق فى المباريات الودية خاصة أمام فريق كبير وعريق بحجم السكة الحديد مشيرا الى أنه يهدف لبناء فريق قوى لا ينافس فقط فى دورى الدرجة الرابعة ولكن لتحقيق أحلام  مجلس الطيران برؤية هذا النادي العريق فى دورى الأضواء والشهرة .

وطالب عبدالعزيز  لاعبيه بالقتال فى المباريات وتصديق أنفسهم بأنهم قادرون على تحقيق حلم التأهل لدورى الأضواء والشهرة وليس المنافسة فقط فى دورى الدرجة الرابعة مؤكدا أنه سيواصل دعم اللاعبين والجهاز الفنى بكل قوة خاصة أنه لاعب كرة قدم سابق فى مزارع دينا ويعرف قيمة الساحرة المستديرة ومتطلباتها .

وشدد أن إقتحامه مجال الإستثمار الرياضى ليس وليد الصدفة ولكنه يمتلك خبرات كبيرة فى هذا المجال منذ ممارسته لكرة القدم لاعبا فى العديد من الأندية قبل أن تحرمه الإصابة اللعينة من استكمال مشواره الى أن نجح فى تملك سلسلة من صالات الجمانيزوم  ومحلات الملابس الرياضية وصولا لحلمه بتملك فريقا فى دورى الأضواء والشهرة يقدم لاعبين متميزين للمنتخبات الوطنية فى مختلف المراحل السنية .

نادى الطيران السكة الحديد محمد صلاح الزمالك سيد عبدالعزيز

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