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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بالسويس

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

لقي راكب مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق "القاهرة_ السويس" ونقل رجال الاسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام والمتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغ من قائدي السيارات يفيد انقلاب سيارة أجرة بيجو 7 ركاب، أمام جراج النقل الثقيل قبل مدخل طريق مصر إيران.

ودفع الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الاسعاف 4 سيارات لموقع الحادث وجرى تقديم التأمين الطبي للمصابين بموقع الحادث، ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت المعاينة بأن سبب الحادث السرعة الزائدة ومحاولة قائد السيارة مفاداة مركبة أخرى فانحرفت عجلة القيادة في يده وانقلبت السيارة في الطريق المؤدي إلى السويس.

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