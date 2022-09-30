إخماد حريق هائل بـ مصنع بلاستيك في سمنود | شاهد

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية في إخماد حريق هائل اندلعت نيرانه في مصنع بلاستيك بقرية الراهبين مركز سمنود دون وقوع إصابات أو ضحايا.



تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع بلاستيك بقرية الراهبين.

كما انتقلت 4 سيارات إطفاء لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق فى مصنع بلاستيك على مساحة 6 قراريط، تم السيطرة على النيران دون وقوع اصابات وتجري قوات الحماية المدنية عمليات التبريد خشية تجدد النيران مرة أخرى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

IMG-20220930-WA0028

IMG-20220930-WA0029

IMG-20220930-WA0024

IMG-20220930-WA0026

IMG-20220930-WA0025