لماذا خسر مؤسس فيسبوك نصف ثروته في سنة واحدة.. فيديو

كشف الدكتور محمد حمزة خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا، سبب الخسائر التي ملي به مالك فيس بوك مارك زوكربيرج.

وقال خبير أمن المعلومات خلال مداخلة هاتفية بقناة "المحور"،:" ثروة مارك زوكربيرج كانت العام الماضي 140 مليار دولار، مضيفا:"هذا العام خسر مارك 55 مليار دولار والرقم اقرب من نصف ثروته"..

وأوضح:" الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفيس بوك ليست خسارة مالية بقدر ما كانت خسارة عدد كبير من المستخدمين لصالح مواقع أخرى غير تابعة لشركة الفيس بوك".

وأضاف محمد حمزة،:" المنصات الإعتيادية للفيس بوك ستتراجع لكن الطفرة الكبيرة ستكون من خلال الميتافيرس".