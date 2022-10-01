اتحاد منتجي الدواجن: الزراعة توفر ملايين الأطنان من الذرة في الجمعيات

كشف سامح السيد، عضو اتحاد منتجي الدواجن، تفاصيل أزمة الأعلاف في مصر بسبب تكدس بعضها في الموانئ بسبب الاعتمادات المستندية وفقا لقرارات البنك المركزي، قائلا: إنه كان تم تشكيل لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن يمثلها جميع الطوائف.

وأضاف “السيد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه عندما أقامت الأزمة الروسية الأوكرانية طالب الاتحاد أن تكون مخرجات الإنتاج الأولوية الأولى، وأن تكون مستلزمات الإنتاج سواء معدات أو أعلاف في الأولوية، حيث أنه هذا ما تم المناشدة به للبنك المركزي.

وتابع أن وزارة الزراعة توفر ملايين الأطنان من الذرة في الجمعيات الزراعية، موجها حديثه للمنتجين:"ليه مرحتش أخذت الذرة ولا إحنا عندنا عقدة الخواجة"، لافتا إلى أنه تم مطالبة وزير الزراعة للحديث مع البنك المركزي من أجل البدء ومطالبة منه أسماء الشركات، وبالفعل تمت الإستجابة ووعد بحل تلك المشكلة.

وأشار: “أصحاب مزارع الدواجن غير قادرين يجيبوا أعلاف وهذا سيخلق فجوة كبيرة”، متابعا أنه كان سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان كل المشاكل، ولولا تدخل وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء كان من الممكن أن يتفاقم الأمر لأن هناك أزمة حالية فى العلف.