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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخطوط الجوية الأمريكية توقف الخدمة في مطار جون كنيدي بنيويورك

مطار جون كيندي
مطار جون كيندي

قالت شركة يونايتد إيرلاينز (UAL.O) يوم الجمعة إنها ستعلق خدماتها في أواخر أكتوبر / تشرين الأول إلى مطار جون إف كينيدي بنيويورك.

في وقت سابق من هذا الشهر ، هددت يونايتد باتخاذ الإجراء إذا لم تمنح إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) شركة النقل الجوي رحلات إضافية.

كان يونايتد يطير مرتين فقط يوميًا إلى سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس من مطار جون كنيدي ، أكثر المطارات ازدحامًا في منطقة نيويورك ، بعد استئناف الخدمة في عام 2021.

وذكرت يونايتد في مذكرة اطلعت عليها رويترز، لم تحدد شركة الطيران متى ستستأنف الخدمة أنه “نظرًا لجدولها الحالي، الصغير جدًا بحيث لا يمكن أن يكون تنافسيًا خارج مطار جون كينيدي - إلى جانب بداية موسم الشتاء حيث ستعمل المزيد من شركات الطيران على تشغيل فتحاتها أثناء استئناف رحلاتها في مطار جون كينيدي - لذا تتخذ يونايتد قرارًا صعبًا بتعليق الخدمة مؤقتًا في جون كنيدي” 

وقالت يونايتد إن “مناقشاته مع إدارة الطيران الفيدرالية كانت بناءة” لكنها أضافت 'من الواضح أيضًا أن عملية إضافة سعة إضافية في مطار جون كنيدي ستستغرق بعض الوقت'.

واضافت يونايتد إن القرار سيؤثر على 100 موظف يعملون في مطار جون كنيدي ، لكنه أكد أن 'لا أحد يفقد وظيفته' وأن الموظفين سينتقلون إلى محطات أخرى قريبة.

وتعمل شركة الطيران على السعي وراء خانات إضافية - وهي تراخيص الإقلاع والهبوط - من خلال FAA والسعي للحصول على اتفاقيات تجارية للحصول على فتحات من شركات الطيران الأخرى.

وصرحت إدارة الطيران الفيدرالية يوم الجمعة بأنها “مكرسة للقيام بدورها لتوسيع مطارات مدينة نيويورك بشكل آمن وقدرة المجال الجوي، وسوف تتبع عمليتها العادلة والراسخة لمنح خانات زمنية مستقبلية لزيادة المنافسة.”

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