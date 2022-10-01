شعبة الدواجن: وصول سعر طبق البيض إلى 73 جنيها أمر منطقي

وفقا لتكلفة الإنتاج..

كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، سبب أزمة الأعلاف ومدي تأثيرها علي زيادة أسعار الدواجن والبيض.

وقال السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" وصول سعر طبق البيض إلى 73 جنيه أمر منطقي وفقا لتكلفة الإنتاج، مضيفا: "منظومة الثروة الداجنة حققت طفرات ويجب المحافظة عليها.

وأوضح،:"هناك مزارع لا يوجد بها علف بسبب أزمة الاستيراد.. علينا حل هذه المشكلة في أقرب وقت، متابعا:" اللي بييلعب في السوق لازم يتحاسب وده علشان خاطر الشعب ومحافظ على الصناعة".