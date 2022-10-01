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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفقا لتكلفة الإنتاج..

شعبة الدواجن: وصول سعر طبق البيض إلى 73 جنيها أمر منطقي

صدى البلد

كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، سبب أزمة الأعلاف ومدي تأثيرها علي زيادة أسعار الدواجن والبيض.

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شعبة الدواجن: يجب وصول طبق البيض للمستهلك بـ 70 جنيها فقط

وقال السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" وصول سعر طبق البيض إلى 73 جنيه أمر منطقي وفقا لتكلفة الإنتاج، مضيفا: "منظومة الثروة الداجنة حققت طفرات ويجب المحافظة عليها.

وأوضح،:"هناك مزارع لا يوجد بها علف بسبب أزمة الاستيراد.. علينا حل هذه المشكلة في أقرب وقت، متابعا:" اللي بييلعب في السوق لازم يتحاسب وده علشان خاطر الشعب ومحافظ على الصناعة".

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