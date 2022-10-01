صيدلي حلوان نط من البلكونة ولا اترمى؟.. مفاجأة من العيار الثقيل|تفاصيل

كشف الكاتب الصحفي يسري البدري، تفاصيل جديدة في قضية مقتل الصيدلي ولاء زايد بحلوان.

وقال يسري البدري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب ببرنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" كل ما يثار حول واقعة صيدلي حلوان غير حقيقي، مضيفا:" الواقعة علي لسان المحاضر الرسمية تؤكد بأن الصيدلي ألقى بنفسه بعد الضغوط التي تعرض لها من زوجته الأولي وأهلها بعد أن اعتدوا عليه بدنيا وأجبروه علي طلاق زوجته الثانية وهي مفاجأة جديدة في الواقعة.

وأوضح يسري البدري،:" حتي هذه اللحظة لم يثبت أنه تم إلقاؤه من البلكونة ولم يثبت بشكل قطعي واقعة الانتحار".

وأضاف: "الاتهامات الموجهة لزوجة الصيدلي وأهلها هي التلويح بالعنف وإلحاق الأذى به وارغامه على تطليق زوجته الثانية، مؤكدا:" الجديد في القضية أن المتهم ألقي بنفسه ولكن الأمر في النيابة حتي الآن".