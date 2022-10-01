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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالصور.. عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيري ضخم بالأردن

عمرو دياب
عمرو دياب

قدم الفنان عمرو دياب حفلاً ضخماً بالاردن مساء أمس، وأستمر حتي الساعات الاولي من صباح اليوم، وسط حضور جماهيري كبير .

وقدم عمرو دياب عدد من اغانية المميزة القديمة والجديد ، وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين . 

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نشر الشاعر تامر حسين عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” عبر خاصة الاستوري فيديو من حفل الفنان عمرو دياب بالاردن . 

وجاء فى الفيديو الفنان عمرو داب وهو يغني أغنية “ اللي يمشي يمشي ” ، والتى اطلقها فى الصيف.

وكان فاجأ شاب مصري عروسه بحضور مطربها المفضل الهضبة «عمرو دياب» في حفل زفافها، وهو ما جعل العروس تصرخ من فرحتها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مفاجأة خاصة قدمها عريس لعروسه في حفل زفافهما.

فأثناء رقصهما على المسرح تفاجأت العروس بصوت عمرو دياب لكنها لم تكن متأكدة إذا ما كان هو بالفعل أم الدي جي.

وفجأة خرج النجم عمرو دياب من بين الحضور أسفل المسرح وظهر أمام العروس وهو ما لم تكن تتوقعه.

عمرو دياب الهضبة عمرو دياب الفنان عمرو دياب الأردن الشاعر تامر حسين

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بالصور.. عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيري ضخم بالأردن

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