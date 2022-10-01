بعد طرحها بساعات .. حلقات أم الدنيا تتصدر نسب المشاهدة فى مصر

تمكنت الحلقات الاولي من سلسلة “ أم الدنيا ” من الدخول الى قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it .

وأحتلت الحلقات الاولي من سلسلة “ أم الدنيا ” من احتلال المركز الأول بعد طرحه بساعات قليلة .

أعلنت منصة WATCH IT الرائدة في إنتاج وبث المحتوى الترفيهي العربي على الإنترنت، إطلاق السلسلة الوثائقية الدرامية "أم الدنيا" وهي الأولى من نوعها التي تسرد تاريخ الحضارات التي مرت بها الدولة المصرية من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي.

السلسلة التي تتكون من 15 حلقة، تسرد في إطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث.

وتبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام، مروراً بتوحيد الأرضين و عصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات.

الحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات هامة في تاريخ الدولة المصرية وتضيف للمادة التاريخية بُعد إنساني ودرامي لأول مرة يتم استخدامه في سرد تاريخ مصر القديمة .

وعلقت WATCH IT "نحن ندرك أن تاريخ مصر لا يمكن اختزاله في تاريخ مصر القديمة فقط لذلك سيتبع الموسم الأول موسم آخر يسرد تاريخ مصر القبطية، الإسلامية وتاريخ مصر الحديث لتكون WATCH IT أول من قدم عمل يقوم على حفظ التراث المصري بالكامل في هيئة مادة بصرية في متناول الجميع بشكل ترفيهي حديث يليق بحضارتنا وتاريخنا العظيم."

شارك في صناعة السلسلة لجنة ضمت عدد كبير من علماء المصريات والتاريخ المصري الحديث بجانب لجنة من المتخصصين في مجالات مختلفة لمراجعة كافة المعلومات والسياقات التاريخية التي وردت في السلسلة وذلك لضمان تقديم عمل توثيقي هو الأول من نوعه الذي يسرد تاريخ مصر مروراً بكل الحضارات. السلسلة أيضاً هي جزء من مشروع كبير تتبناه منصة WATCH IT لانتاج وثائقيات عن الدولة المصرية بشكل محترف وعلمي.

ويستضيف أم الدنيا الذي تقدمه الفنانة القديرة سوسن بدر على مدار حلقاته عدد من الاساتذة في علم المصريات كالدكتورة ياسمين الشاذلي الحاصلة على الدكتوراة في علم المصريات من جامعة چونز هوپكنز بالولايات المتحدة الامريكية، والدكتورة سحر سليم استاذة الاشعة بكلية الطب جامعة القاهرة وعضو مشروع المومياء التابع لوزارة السياحة والآثار المصرية، والدكتور مصطفى محمد الصغير مدير عام آثار الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش وأيضا عالمة المصريات المؤرخة Hourig Sourouzian عضو مراسل في معهد الآثار الألماني. عضو في ايكوموس أرمينيا، ومتخصصة في الفن المصري وخاصة النحت المصري. تدير "مشروع ترميم معبد ممنون وأمنحتب الثالث" في الأقصر تحت رعاية وزارة الآثار المصرية، ومعهد الآثار الألماني.

سلسلة أم الدنيا من كتابة وإخراج محمود رشاد وتعرض حلقاتها يوم الخميس من كل أسبوع حصرياً على منصة WATCH IT من خلال تطبيقها أو موقعها على الانترنت.