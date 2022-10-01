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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عشوب : فاتن حمامة كان اسلوبها جاف

محمد عشوب
محمد عشوب

حل الماكيير الشهير محمد عشوب ضيفا على برنامج نص الكلام مع الإعلامية راغدة شلهوب ، حيث كشف العديد من الأسرار . 

وقال محمد عشوب انه اضطر الى ترك العمل مع الفنانة فاتن حمامة فى أحد المسلسلات الدرامية ، بسبب اسلوبها الجاف معه ، مؤكداً أنها كانت تتعامل معه باحترام ، الا ان اسلوبها كان جاف ، ولم يكونوا أصدقاء ، ولكن يقدر ما قدمته فى مجال الفن . 

أحمد زكي ونجلاء فتحي : 

قال الماكيير محمد عشوب: “ عندما علمت بخبر وفاة الفنانة هالة فؤاد تكلمت مع محمد السبكي وقلت له.. وقال لي يانهار أسود محدش يجيب سيرة لـ أحمد زكي لأنه بيصور فى السطوح وممكن يعمل مصيبة.. ولقيناه بيضحك ويهزر مع مشهد بينه وبين عبلة كامل فى فيلم سواق الهانم.. ورأينا ممثلة ثانوية قالت له يا أحمد هالة ماتت”.

وأضاف “عشوب” خلال حواره ببرنامج “نص الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”: “بعد ما عرف أقسم بالله جيبناه من على سور السطح.. وكان هيرمي نفسه فورا لولا شديناه ونزلنا من العمارة وطلب أن يذهب عندها”.

وتابع: “خدناه وروحنا على المستشفى ودخل فى حالة إنهيار وكان يقول: أنا اللي قتلتها أنا السبب .. والحاجة ياسمين الخيام وسهير رمزى أحتضنوه وقالوا له أعقل أرجوك وأعمل حساب للراجل اللي واقف.. وفى الأخر أخذناه ومشينا.. وأحمد زكي لغاية ما مات لم يحب أحد إلا هالة فؤاد وكل حب أقترب منه كان يبعد لأخر لحظة”.

وأضاف: “هناك إحدى النجمات عزمت الناس والفرح وفى الأخر هرب مراحش وراحت اتجوزت حد تاني.. وهي الفنانة نجلاء فتحي وكانت تحبه وهو يحبها ولكن كل ما يفكر أنه يقرب للزواج والارتباط كان هناك شئ حايشه.. وهو قال لي أنه عمره ما هيلاقي واحدة أطهر وأعظم من هالة فؤاد”.

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