القومي للإعاقة: الرئيس السيسي يعطينا الأمل ووضعنا في مكانة رفيعة بالعالم.. فيديو

هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بتتويجه بجائزة الأولمبياد الخاص لدعمه وتشجيعه المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والتي تعكس إنسانية المجتمع المصري والقيادة السياسية، بجانب الاستحقاقات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة منذ تولي الرئيس السيسي.



ووجهت «إيمان كريم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، حديثها للرئيس السيسي، قائلة: «أنت دايما بتدينا الأمل وتحطنا في مكانة رفيعة في العالم، وهذا اعتراف من العالم واعتراف من المجتمع الدولي بدور مصر وريادتها ومكانتها الحضارية التي كانت دائما في مقدمة الريادة الإنسانية والسيادة الحقوقية».



ولفتت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه جرت استحقاقات كثيرة منذ تولي الرئيس السيسي القيادة من ضمنها الدستور و11 مادة تعترف بحقوق الإنسان من ضمنها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون 10 لسنة 2018 يعطي الحق في جميع مناحي الحياة لهذه الحقوق، ومن ضمنها الحق في الرياضة وتكافؤ الفرص في الجوائز، وهذا إنجاز كبير للغاية.

بطولة دولية لكرة اليد على الكراسي



وأشارت إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نظم بطولة دولية لكرة اليد على الكراسي، وهذا اعتراف من الاتحادات الدولية في استطاعة مصلار بتنظيم مثل هذه البطولات في هذا المجال.