شاهد.. أول جولة لوزير التربية التعليم بالمدارس في بداية العام الدراسي الجديد

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير العملية التعليمية بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بمحافظة دمياط، وسط حضور عدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

بدأ وزير التربية والتعليم زيارته بجولة تفقدية داخل عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة؛ للاطمئنان على حسن سير الدراسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة التربوي واكتشاف المواهب وتنميتها، مشيرًا إلى أنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه.

وأدار وزير التربية والتعليم نقاشاً مع عدد من الطلاب حول اليوم الدراسي، موجهًا رسالة للطلاب والمعلمين أكد فيها على ضرورة أن يكون العام الدراسي الجديد سعيد على جميع أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أن محافظة دمياط تضم مايقرب من 1079مدرسة لاستقبال ما يقرب من 450 ألف 629 طالب وطالبة علي مستوي المحافظة.

على جانب آخر … تلقت المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن ضوابط تنفيذ اليوم الرياضي في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2022 / 2023.

ونصت التعليمات على ان يطبق اليوم الرياضي بنسبة 25% من مدارس الادارة التعليمية بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي، ولا يطبق على مدارس التعليم الفني والمدارس الرياضية.

وشددت التعليمات على ان يكون اليوم الرياضي يوم واحد فقط في الاسبوع ويتم توزيعه بين مادة التربية الرياضية والانشطة الاخرى.

واكدت التعليمات على ضرورة تطبيق اليوم الرياضي بشكل صفي مثلا الاسبوع الاول للصف الرابع الابتدائي والاسبوع التالي للصف الخامس الابتدائي وهكذا بالنسبة لباقي المراحل التعليمية.

آلية تنفيذ اليوم الرياضي في المدارس :

في طابور الصباح تمرينات بدنية لجميع الصفوف

تمرينات للياقة البدنية بمصاحبة الموسيقى ، بأدوات وبدون أدوات (فردية / زوجية / جماعية) لرفع كفاءة اللياقة البدنية والصحية

منافسات ومباريات مع تنفيذ دوري الفصول

تنفيذ ألعاب جماعية وألعاب فردية

ألعاب ترويحية (مثل كرة السرعة و الشطرنج )

معلومات عن الثقافة الرياضية والصحية

زيارات ميدانية متنوعة (سياحة رياضية / تبادل الزيارات بين المدارس)

تمرينات حركية اساسية

تمرينات وحركات فنية وايقاعية بمصاحبة الموسيقى

التعاون مع مراكز الشباب والرياضة المحيطة بالمدرسة

يتحمل معلم التربية الرياضية نصابه كاملا لتدريس منهج التربية الرياضية فقط

المعلم الاول مسئول عن تنفيذ الخطة والبرنامج الزمني داخل وخارج المدرسة

اعداد وتنفيذ الدرس وفقا لكتب ادلة المعلم ودليل الانشطة والمهارات العملية والنموذج الاسترشادي لشكل تحضير الدرس

الالتزام بإرتداء الزي الرياضي المناسب للطالب والمعلم

جولة وزير التعليم في المدارس اليوم

جولة وزير التعليم في المدارس اليوم

جولة وزير التعليم في المدارس اليوم

جولة وزير التعليم في المدارس اليوم

جولة وزير التعليم في المدارس اليوم

جولة وزير التعليم في المدارس اليوم

جولة وزير التعليم في المدارس اليوم