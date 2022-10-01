لانقطاعه عن العمل.. خصم 15 يوما من راتب صيدلى بصحة بني سويف

قررت المحكمة التأديبية في مجلس الدولة ببنى سويف، مجازاة صيدلى بمديرية الصحة ببني سويف بخصم خمسة عشر يومًا من أجره، بسسب انقطاعه عن العمل المكلف به إعتبارًا من 10/6/2021م وحتى تاريخه دون عذر أو سند قانونى .

وكشفت المحكمة التأديبية في حيثيات حكمها، أن المحال للمحكمة من قبل النيابة الادارية ويدعى «م. م. م و»، صيدلى مكلف بإدارة أهناسيا، الصحية ،التابعة لمديرية الشؤون الصحية ببنى سويف، بالدرجة الثالثة، انقطع عن العمل المكلف به إعتبارًا من 10/6/2021م، وحتى تاريخه دون عذر أو سند قانونى، وهي ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا باعترافه بالتحقيقات حيث أقر «بأنه أنقطع عن العمل خلال هذ الفترة المشار إليه وحتى تاريخه.

وأضافت المحكمة أنه أستلم انذارات بضرورة عودته للعمل، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة الواقعة، وصحة نسبتها للمُحال وتقين من أن المخالفة ثابتة في حقه ثبوتًا يقنيًا، وأن ما قام به يعد اخلالًا منه بواجبات وظيفته، وخروجًا على مقتضياتها، والتي توجب عليه الانتظام في عمله وأداء واجبات وظيفته وعدم الإخلال بحُسن سير وانتظام العمل مما يرتب مسئوليته التأديبية، وإزاء خلو الأوراق مما يفيد صدور قرار بتعديل أو إلغاء قرار تكليف المحال حتي تاريخه، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا إدارياً يستوجب مجازاته تأديبياً بإحدى العقوبات المقررة بنص المادة ٦١ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وذلك علي النحو الوارد بالمنطوق.

كانت إدارة الشؤون القانوية، بمديرية الشؤون الصحية ببنى سويف أبلغت النيابة الإدارية بكتابها رقم 1277 المؤرخ 25/7/2021م، بإنقطاع المحال اعتبارا من 10/6/2021م حتى تاريخه على الرغم من إنذاره من قبل الجهة الإدارية بإنذارين بضرورة العودة إلى العمل، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقاً في هذه الواقعة بالقضية رقم 565 لسنة 2021م نيابة بني سويف الإدارية ( القسم الأول )، وقد انتهت فيه إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضـــد المحال، ونسبت إليه المخالفة الواردة، وطلبت إحالته إلى المحكمة التأديبية .