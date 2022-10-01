الرئيس الأوكراني يشكر نظيره الأمريكي على تقديم مساعدات جديدة لبلاده

أعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، اليوم /السبت/، عن شكره لنظيره الأمريكي جو بايدن؛ لتوقيعه على مشروع قانون يتضمن مساعدات إضافية بقيمة 12,35 مليار دولار لدعم أوكرانيا.

وقال زيلينسكي - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "نقدر هذا العمل التضامني القوي مع أوكرانيا، ونقدر دعم المجلسين والحزبين في الولايات المتحدة لدولتنا".

وأضاف "ينص القانون على تمويل برامج الدفاع، علاوة على دعم الميزانية المباشر والقوي لأوكرانيا.. إن هذه المساعدات أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى. يجب أن نواصل التصدي لعدوان روسيا الاتحادية".

وكان الرئيس الأمريكي، قد وقع أمس الجمعة على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر 2022، بما يضمن تقديم 12,35 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا، بعد يوم من إقراره من الكونجرس الأمريكي.