في يومها العالمي.. خالد الجندي يعلق على فتوى تحريم القهوة

يحتفل العالم اليوم 1 أكتوبر، بـ اليوم العالمي للقهوة، وهناك قصص عجيبة عن حكم شرب القهوة، حيث اختلف العلماء في أوائل القرن العاشر في حكم شرب القهوة، حيث إنها ظلت مُحرمة نحو 400 عام، بعد أن اكتشفها رجل صوفي من اليمن هو علي بن عمر بن إبراهيم الشاذلي في العام 828 للهجرة، وقطف قشرة البن وتناولها ليسهر ذاكرًا لله تعالى.

وانتشرت القهوة بين مريدي الطريقة الشاذلية إحدى الطرق الصوفية تدريجيًا، وحالما وصلت «الشاذلية» إلى مكة المكرمة تم تحريمها حيث قيل بأنها «خمرة مًسكرة»، ما استدعى الأمر إلى جلد بائعها وطابخها وشاربها.



وتعاطى بعض الناس القهوة في أقبية البيوت متخفين عن المحتسبين آنذاك، وروي فيما مضى أنه كانت هنالك مقاهٍ تبدو كالخمارات ويجتمع عليها رجال ونساء مصحوبين بالدف والرباب وغير ذلك من الآلات الموسيقية، ما قاد مجموعة من العلماء إلى تحريمها، ويوزعون العيون لاصطياد المرتادين من محبي «القهوة الشاذلية».

فتاوى أخرت الأمة الإسلامية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن بعض الفتاوى أسهمت في تأخر الأمة مشيرًا إلى أن هناك فتاوى محرمة خاصة بشرب القهوة، أدت بالوصول بها لنفس حكم المخدرات، وقامت بسببها حروب ومعارك، وكانت سبب فتن بين المجتمعات المسلمة، وصدرت فتاوى بتحريمها وأحكام بمنعها.

وأضاف الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، أن بعض الفتاوى ساهمت بشدة في تأخر الأمة عن اللحاق بركب العلم والتطور موضحًا أن هناك بعض الفتاوى، إما لها أقوال أخرى لم تُبين، أو أنها فتاوى خاطئة ومغلوطة أدت لتأخر الأمة كثيرًا.

اختلاف العلماء في شرب القهوة

واختلف العلماء في أوائل القرن العاشر في القهوة وفي أمرها، حتى ذهب إلى تحريمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرة، وآخر من ذهب إليه بالشام والد شيخنا الشيخ شهاب الدين العيثاوي، ومن الحنفية القطب ابن سلطان، وبمصر الشيخ أحمد بن أحمد بن عبدالحق السنباطي تبعا لأبيه، والأكثرون ذهبوا إلى أنها مباحة، وقد انعقد الإجماع بعد من ذكرناه على ذلك - أي على الإباحة».



وعن قصة تحريم القهوة يقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن القهوة حُرمت نحو 400 عام ظنًا من الفقهاء أنها مُسكرة، موضحًا أن القهوة في اللغة العربية اسم من أسماء الخمر، وعندما سألوا بعض المشايخ عن رأيهم فيها أكدوا حرمانيتها باعتبارها مُسكرة.



وأضاف «جمعة»، في فتوى له،، أن أحد علماء الأزهر جعل 10 طلاب يشربون القهوة، فوجدهم في قمة التركيز وعكس ما يقال عنها أنها مسكرة، ما جعله يطلق فتواه بأنها حلال.