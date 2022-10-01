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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بمشاركة أكثر من 30 شركة

القوى العاملة بالبحيرة تشارك في ملتقى توظيف "اشتغل فني "

صدى البلد

شاركت مديرية القوى العاملة بالبحيرة برئاسة عثمان عبد الرسول عثمان وكيل الوزارة،و منى على زين العابدين وكيل المديرية بملتقى توظيف "اشتغل فني" لخريجي التعليم الفني والتدريب المهني للعمل بشركات القطاع الخاص وسط اقبال كثيف من الشباب من الجنسين،وذلك تحت رعاية وبحضور  د. نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،وبالتنسيق مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والمهني "TVET EGYPT" والإتحاد الأوروبي في مصر، وبحضور أكثر من ٣٠ شركة من شركات القطاع الخاص في مصر.

وأوضح مدير المديرية أن الملتقى انطلق لكل خريجي التعليم الفني والتدريب المهني للعمل بشركات القطاع الخاص وذلك بقاعة وجيه أباظة بنادي ألعاب دمنهور، مشيرا إلى أن الملتقي يستهدف توفير أكثر من ٣٥٠٠ فرصة عمل حقيقية بمختلف المجالات داخل المحافظة وخارجها بالمحافظات المجاورة للذكور والإناث بخبرة أو بدون خبرة،وشاركت المديرية في نوفمبر،  13 شركة بإجمالى 2000 فرصة عمل ،وسوف يتم متابعة هذه المنشآت وذلك للوقوف على جدية فرص العمل تأكيدا على توجيهات وزير القوى العامله حسن شحاته بتحري الدقة والتأكد من مصداقية تلك الفرص.

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IMG-20221001-WA0090
IMG-20221001-WA0089
IMG-20221001-WA0089

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