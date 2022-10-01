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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضه بساعات.. طرح بوسترات مسلسل "دوبامين" لـ ريم مصطفى

بوستر المسلسل
بوستر المسلسل

أزاحت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد "دوبامين" لـ الفنانة ريم مصطفى، الستار عن بوسترات العمل الذي من المقرر انطلاق عرضه مساء اليوم السبت على شاشة قنوات CBC، وكذلك على منصة VIU، كما يعرض على قناة أبو ظبي غدًا الأحد.

 

وظهر علي البوسترات بطلة المسلسل الفنانة ريم مصطفي، التي تجسد شخصية (ضحى) مدربة يوجا، كما ظهر نجم الأهلى كابتن أحمد بلال فى أول عمل درامى، ويلعب دور (فادى) رجل أعمال.

 

بينما يجسد الفنان مروان يونس يجسد شخصية (داوود) رجل أعمال، ويلعب الفنان باسل الزارو شخصية (ياسين) مهندس، كما تلعب الفنانة الشابة إسراء رخا شخصية (تالين) طالبة جامعية، ويجسد البلوجر حليم بركات شخصية "بيسو".

قصة المسلسل

تدور قصة المسلسل حول تطبيق الكترونى يتحكم فى المشاعر الانسانية، ويتناول العمل أحداث حقيقية ترتبط بالمشاعر الإنسانية بشكل مختلف، من خلال مناقشة عالم "السوشيال ميديا"، ومدى تأثيرها على هذه المشاعر وتأثرها بها، وكيف أصبحت المشاعر تنشأ على تطبيقات إلكترونية.

تفاصيل مسلسل دوبامين

 وينتمي مسلسل "دوبامين" إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 ، عن قصة من تأليف محمد جلال، و تصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وبسنت شوقي و احمد بلال و حليم بركات و اسراء رخا و من إنتاج شركة ايمالاين للمنتجة إيمان أبو الدهب.    

 

وكانت قدمت شركة ايمالاين، مجموعة من الأعمال التي تناقش مخاطر "الأنترنت والسوشيال ميديا" وكان آخرهم، مسلسل "سوشيال" الذى عرض عبر شبكة قنوات الحياة وحقق نسبة مشاهدات عالية و نجاح كبير وقت عرضه وشارك فى بطولته كل من أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، تامر فرج، جيهان خليل، عابد عنانى، إسلام حافظ، فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين، الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، تأليف محمد جلال، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

دوبامين ريم مصطفي الفنانة ريم مصطفى مروان يونس أحمد بلال

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