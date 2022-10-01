عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

القضية 404 يناقش مشكلاتهم.. الرئيس يعيد الأمل لـ ذوي الهمم|ماذا يتبقى لهم

القضية 44
القضية 44

"إن تلبية احتياجاتكم وتحقيق تطلعاتكم وطموحاتكم ووضعها في مقدمة أجندة العمل الوطني تمثل الركيزة الأساسية وأحد أهم مقومات بناء الدولة في مختلف المجتمعات، لا سيما في هذا البلد الذي يزخر بثروة شبابية من  ذوي الهمم يرفعون علم وطنهم عاليا في شتى المحافل والمناسبات والبطولات". 

السيسي والاهتمام بـ ذوي الهمم

كان هذا نص ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "قادرون باختلاف" لذوي الهمم‎‏ في الرابع والعشرين من ديسمبر من عام 2019.

ويشهد لذوي الهمم عصرا ذهبيا منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في العام 2014، حيث تهتم جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بهم وبتذليل جميع العقبات التي تواجهم.

وكان 2018 عام ذوي الهمم، فخلال هذا العام تم تحقيق العديد من المطالب التي كان أصحاب الهمم ينادون بها، ومن بيها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة (رقم 10) لسنة 2018، الذي ينص على "حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، لحمايتهم من الأزمات والكوارث وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لهم".

وانطلاقاً من مبادرة "عالم موازي" والتي انطلقت في 24 اكتوبر 2019 على يد رامز عباس والمخرج محمد الانصاري والتي تهتم  بالفنون المعاصرة وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من العمل والمشاركة الفنية وإتاحة مساحات للتعبير عن أنفسهم.

قرعة اختيار 16 فريقا من ذوي الهمم بالموسم الأول من العباقرة قادرون باختلاف

الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص لـ صدى البلد: السيسي صاحب أياد بيضاء على ذوي الهمم

تم إطلاق أول عمل درامي في الشرق الأوسط، والذي يهتم بقضايا الأشخاص ذوي الهمم وحقوقهم وهو مسلسل (القضية 404) ـ والتي معظم أبطالها من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي عرض في العام 2021 على يوتيوب ونتفلكس وهو سيناريو وحوار رامز عباس أو الشهير (بالأصم الناطق).

ويقول رامز عباس، عضو المركز الإعلامي التابع للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعضو فريق المتابعة، إنه في 2019 بعد إعلان الرئيس السيسي باهتمامه باشخاص ذوي الإعاقة وحبه الكبير لنا ومشاركته دوماً  في الاحتفالات و المؤتمرات التي تهتم بقضيتنا، كان يجب أن أقوم بعمل شيئا مميزا وهو تعاوني مع المخرج الشاب محمد الأنصاري وبالفعل تم إطلاق أول مسلسل في الشرق الأوسط وهو "القضية 404".

مسرحية لتوثيق إنجازات الرئيس

ويناقش المسلسل قضية الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي على رأسها التنمر، والجزء الثاني يتناول إنجازات الرئيس السيسي، والمسلسل تم عرضه في رمضان عام 2021 على يوتيوب ونتفلكس ونسعى لإعلانه على قنوات تليفزيونية.

وأضاف رامز عباس - خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يتم التحضير لمسرحية الجمهورية الجديدة والتي بها توثيق لكل إنجازات الرئيس السيسي البارزة خلال 8 سنوات وهو من خلال اختيار ما يسمى بـ "إنجاز قائد" والذي يركز على أبرز إنجازات الرئيس في كل قطاع، مثل حملة "مليون صحة" الأبرز في المجال الصحي، والعاصمة الإدارية الجديدة وهي إنجاز قائد في مجال العقارات والمدن الجديدة.

ذوي الإعاقة: الـ5% من الوظائف الموجهة لأصحاب الهمم ضمن التمكين الاقتصادي

لقطات إنسانية ومواهب.. نجاح باهر لـ برنامج العباقرة قادرون باختلاف| فيديو

وتابع: فيما يخص ملف اشخاص ذوي الاعاقة سيتم التركيز على قانون الاعاقة وفتح المجال لوجود 9 نواب من ذوي الاعاقة وقانون 10الذي يدعم اشخاص ذوي الاعاقة ، فضلاً عن تطوير مواد كثيرة في القانون  بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية لوضع شروط اكثر تميزا وراحة لأشخاص ذوي الاعاقة.

وذكر رامز عباس، أن الرئيس له جزيل الشكر والتقدير على جهده المبذول لدعم أشخاص ذوي الإعاقة ودعمه المستمر للدولة المصرية بشكل عام، مشيرا إلى أنه يأمل من مجلس الوزراء أن يقوم بتوفير مكتب له، به وسائل حديثة تتيح دخوله على المكتبات المختلفة والعالمية باللغة العربية، لتأليف أكثر وكتابة مؤلفات وأعمال درامية أكثر.

ولفت رامز عباس، أنه في الأسبوع الدولي للصم وهو الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، والذي يهدف لنشر الوعي حول مجتمع الصم، فهذه فرصة لكي تهتم الدولة بالموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنها الإعاقة السمعية، حيث أن هناك استغلال سيئ لأفكارهم ومجهودهم وطاقتهم من قبل البعض.

وأشار إلى أنه لا يتوفر لهم مترجمين في الموتمرات الهامة ولا يتم إيضاح الصورة كاملة لهم، وبالتالي يظهرون للجميع وكأنهم غير مهتمين وغير مؤثرين وهذا خاطئ تماما، معقبا: "نحن مؤثرين وإذا كان لدينا صعوبة في السمع ولكننا نفهم جيدا، وبتقديم اليد لنا وبمساعدة بعضنا لبعض سنساهم في بناء حضارة مصر الحديثة، وأنا على أمل أن أقابل الرئيس السيسي، فهو أكبر داعم لنا وهو أب لكل المصريين".

الرئيس السيسي قادرون باختلاف ذوي الاحتياجات الخاصة مسلسل القضية 404 الأشخاص ذوي الإعاقة الإعاقة السمعية حملة مليون صحة العاصمة الإدارية الجديدة ذوى الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

حسين الشحات أبرزهم.. فرج عامر يعلن رحيل 10 لاعبين عن الأهلي

مفيش امتحانات.. أستاذ مناهج يزف بشرى لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

مباراة ليفربول وبرايتون مباشر الآن 3-2 في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

عجب الخواجة.. الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لضم خليفة محمد صلاح.. تفاصيل

محترف في اليونان.. فرج عامر يعلن تعاقد الأهلي مع صفقة جبارة

موضوعات متعلقة

ذوي الإعاقة: الـ5% من الوظائف الموجهة لأصحاب الهمم ضمن التمكين الاقتصادي

المستشار الإعلامي للتضامن: لازم نتقبل فكرة دمج ذوي الهمم في المجتمع

كلنا إنسان| القباج تشارك في تدشين الدورة السادسة للملتقي الدولي لفنون ذوي الهمم

5 شروط للترشح لعضوية مجلس إدارة صندوق دعم ذوي الإعاقة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يقلب الطاولة على قيصري سبور ويفوز2/1 في الدوري التركي

لحظة مرعبة.. موجة مدمرة تضرب شواطئ ميامي الامريكية.. شاهد

ليفربول يواصل السقوط بالتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي

يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية.. لقطات مذهلة من الفضاء لإعصار إيان |شاهد

الداخلية تداهم أوكار الكيف وتضبط مخدرات بـ 221 مليون جنيه.. فيديو

تجار العلم.. "رسالة أب" من محافظ بورسعيد لأولياء الأمور والطلاب قبل الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة محمد سامي تثير الجدل بإطلالة باهظة الثمن|شاهد

رد فعل غير متوقع من جمال شعبان عن تصريحات ياسمين عز المثيرة للجدل|شاهد

ونش الحب.. أردنية تثير الجدل بإهداء زوجها 10 آلاف وردة

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. إطلالات وضعت نادية الجندي في مأزق| شاهد

فيديو

تاهوا منذ 5 أيام.. البحث عن 3 أشخاص فى صحراء مطروح

المالديف وماء زمزم| قائمة أمنيات صيدلي حلوان واللحظات الأخيرة قبل رحيله.. تغطية خاصة

نصب وشعوذة.. حكاية الشيخ إبراهيم في النصب على خلق الله| فيديو جراف

ماذا سيحدث للعيش الفينو والسياحي بعد ارتفاع أسعار الدقيق والردة؟| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ