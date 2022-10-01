القضية 404 يناقش مشكلاتهم.. الرئيس يعيد الأمل لـ ذوي الهمم|ماذا يتبقى لهم

"إن تلبية احتياجاتكم وتحقيق تطلعاتكم وطموحاتكم ووضعها في مقدمة أجندة العمل الوطني تمثل الركيزة الأساسية وأحد أهم مقومات بناء الدولة في مختلف المجتمعات، لا سيما في هذا البلد الذي يزخر بثروة شبابية من ذوي الهمم يرفعون علم وطنهم عاليا في شتى المحافل والمناسبات والبطولات".

السيسي والاهتمام بـ ذوي الهمم

كان هذا نص ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "قادرون باختلاف" لذوي الهمم‎‏ في الرابع والعشرين من ديسمبر من عام 2019.

ويشهد لذوي الهمم عصرا ذهبيا منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في العام 2014، حيث تهتم جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بهم وبتذليل جميع العقبات التي تواجهم.

وكان 2018 عام ذوي الهمم، فخلال هذا العام تم تحقيق العديد من المطالب التي كان أصحاب الهمم ينادون بها، ومن بيها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة (رقم 10) لسنة 2018، الذي ينص على "حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، لحمايتهم من الأزمات والكوارث وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لهم".

وانطلاقاً من مبادرة "عالم موازي" والتي انطلقت في 24 اكتوبر 2019 على يد رامز عباس والمخرج محمد الانصاري والتي تهتم بالفنون المعاصرة وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من العمل والمشاركة الفنية وإتاحة مساحات للتعبير عن أنفسهم.

تم إطلاق أول عمل درامي في الشرق الأوسط، والذي يهتم بقضايا الأشخاص ذوي الهمم وحقوقهم وهو مسلسل (القضية 404) ـ والتي معظم أبطالها من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي عرض في العام 2021 على يوتيوب ونتفلكس وهو سيناريو وحوار رامز عباس أو الشهير (بالأصم الناطق).

ويقول رامز عباس، عضو المركز الإعلامي التابع للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعضو فريق المتابعة، إنه في 2019 بعد إعلان الرئيس السيسي باهتمامه باشخاص ذوي الإعاقة وحبه الكبير لنا ومشاركته دوماً في الاحتفالات و المؤتمرات التي تهتم بقضيتنا، كان يجب أن أقوم بعمل شيئا مميزا وهو تعاوني مع المخرج الشاب محمد الأنصاري وبالفعل تم إطلاق أول مسلسل في الشرق الأوسط وهو "القضية 404".

مسرحية لتوثيق إنجازات الرئيس

ويناقش المسلسل قضية الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي على رأسها التنمر، والجزء الثاني يتناول إنجازات الرئيس السيسي، والمسلسل تم عرضه في رمضان عام 2021 على يوتيوب ونتفلكس ونسعى لإعلانه على قنوات تليفزيونية.

وأضاف رامز عباس - خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يتم التحضير لمسرحية الجمهورية الجديدة والتي بها توثيق لكل إنجازات الرئيس السيسي البارزة خلال 8 سنوات وهو من خلال اختيار ما يسمى بـ "إنجاز قائد" والذي يركز على أبرز إنجازات الرئيس في كل قطاع، مثل حملة "مليون صحة" الأبرز في المجال الصحي، والعاصمة الإدارية الجديدة وهي إنجاز قائد في مجال العقارات والمدن الجديدة.

وتابع: فيما يخص ملف اشخاص ذوي الاعاقة سيتم التركيز على قانون الاعاقة وفتح المجال لوجود 9 نواب من ذوي الاعاقة وقانون 10الذي يدعم اشخاص ذوي الاعاقة ، فضلاً عن تطوير مواد كثيرة في القانون بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية لوضع شروط اكثر تميزا وراحة لأشخاص ذوي الاعاقة.

وذكر رامز عباس، أن الرئيس له جزيل الشكر والتقدير على جهده المبذول لدعم أشخاص ذوي الإعاقة ودعمه المستمر للدولة المصرية بشكل عام، مشيرا إلى أنه يأمل من مجلس الوزراء أن يقوم بتوفير مكتب له، به وسائل حديثة تتيح دخوله على المكتبات المختلفة والعالمية باللغة العربية، لتأليف أكثر وكتابة مؤلفات وأعمال درامية أكثر.

ولفت رامز عباس، أنه في الأسبوع الدولي للصم وهو الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، والذي يهدف لنشر الوعي حول مجتمع الصم، فهذه فرصة لكي تهتم الدولة بالموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنها الإعاقة السمعية، حيث أن هناك استغلال سيئ لأفكارهم ومجهودهم وطاقتهم من قبل البعض.

وأشار إلى أنه لا يتوفر لهم مترجمين في الموتمرات الهامة ولا يتم إيضاح الصورة كاملة لهم، وبالتالي يظهرون للجميع وكأنهم غير مهتمين وغير مؤثرين وهذا خاطئ تماما، معقبا: "نحن مؤثرين وإذا كان لدينا صعوبة في السمع ولكننا نفهم جيدا، وبتقديم اليد لنا وبمساعدة بعضنا لبعض سنساهم في بناء حضارة مصر الحديثة، وأنا على أمل أن أقابل الرئيس السيسي، فهو أكبر داعم لنا وهو أب لكل المصريين".