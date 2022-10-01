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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حياة الفهد تتصدر التريند.. طالبت بترحيل الأجانب من الكويت وشائعات وفاتها أحدثت ضجة

حياة الفهد
حياة الفهد

تصدرت الفنانة الكويتية حياة الفهد، تريند جوجل بعد ظهورها في الإعلام الترويجي لمهرجان اوتليت الرياض.

 

ونشر المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر"، أن "رقيه وسبيكة في أوتليت الرياض‬"، لافتاً إلى أن "‏14 يوماً ستكون هناك تخفيضات كبيرة، بمشاركة 1500 براند عالمي ومحلي".

 

"أوتليت 2022" يعد أضخم مهرجان تسوق في السعودية، والذي ينطلق في 1 أكتوبر 2022 ويستمر لمدة 14 يوماً، على مساحة 145 ألف متر مربع.


وكانت حياة الفهد أثارت الجدل من قبل كما انتشرت شائعات وفاتها خلال الأشهر الماضية .


حياة الفهد تطلب ترحيل الوافدين الأجانب من الكويت  :

وأثارت الفنانة الكويتية حياة الفهد جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما دعت لترحيل الوافدين الأجانب المصابين بكورونا من الكويت، وذلك عبر مداخلة في برنامج تلفزيوني.

وقالت الفهد في مداخلتها الهاتفية مع برنامج ”أزمة وتعدي“: "إن الكويت لم تعد قادرة على احتمال الضغط على المشافي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها".

كما أضافت بلهجة غاضبة، مشيرة إلى العمالة الوافدة المقيمة في الكويت: ”على شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون“.

حقيقة وفاة حياة الفهد:

كما انتشرت خلال شهر أغسطس الماضي عبر السوشيال ميديا، أنباء عن وفاة حياة الفهد، التي تعد واحدة من أهم الفنانات في تاريخ الدراما العربية والكويتية، وهو ما جعل البعض يتساءل عن حقيقة خبر وفاة حياة الفهد.

وحول حقيقة خبر وفاة حياة الفهد بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، سارعت وسائل إعلام كويتية لنفي الخبر، مؤكدة أن الفنانة بصحة جيدة وخبر وفاتها عارٍ عن الصحة ولا أساس له، وطالبت كل نشطاء مواقع التواصل بتحري والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها.

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