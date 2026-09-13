هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة «باربي».. والجمهور: «أجمل عيون في الكون»

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بأحدث إطلالاتها، التي شاركت صورها مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأزرق الفاتح، تميز بتصميم بسيط وتفصيلة فيونكة بيضاء عند منطقة الصدر، ونسقت معه حقيبة باللون الأبيض، لتكمل إطلالتها بشكل لافت.

وتفاعل جمهور هنا الزاهد مع صورها، وأشادوا بجمال إطلالتها، وجاءت من بين التعليقات: «أجمل عيون في الكون»، و«أحلى حاجة شوفتها النهارده»، و«جمالك ما شاء الله»، و«إيه الحلاوة دي»، و«باربي بجد».

آخر أعمال هنا الزاهد في السينما

وكان فيلم «7DOG» آخر ظهور للفنانة هنا الزاهد على شاشة السينما، حيث جسدت خلال أحداث الفيلم شخصية خطيبة الفنان أحمد عز.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم الفن العربي والعالمي، من بينهم كريم عبدالعزيز، وناصر القصبي، وتارا عماد، ومنة شلبي، وهالة صدقي، وسيد رجب، إلى جانب عدد من النجوم العالميين، أبرزهم مونيكا بيلوتشي، وماكس هوانج، وشاديبو، وسلمان خان