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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 بكام؟.. الذهب يخسر 87 جنيهًا من سعره اليوم الأحد 2-10-2022

الذهب
الذهب

 استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022 بعد ما هبطت أمس السبت بقيمة 3 جنيهات، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1113 جنيها بعد 1116 يوم الجمعة و1121 جنيهًا  الخميس، بعد ما وصل 1145 الخميس 22 سبتمبر أي فقد 33 جنيهًا ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 للشراء إلى 1277 جنيهًا.

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وسجّلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1113 جنيهًا بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر.

وضمن أسعار الذهب اليوم سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 1113 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21  للشراء 1117 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب  موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 87  جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1113 جنيهًا اليوم الأحد 2-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب ، 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

الذهب

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أسعار الذهب اليوم 


ويبحث الكثير عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاحد والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21


سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1113 جنيهًا للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر


وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24


سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 1277 جنيهًا .

 

سعر جرام الذهب عيار 21


وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاحد عيار 21 : 1113 جنيهًا للبيع و 1117 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18


سجل  سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 18 : 954 جنيهاً

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سعر جرام الذهب عيار 14


سجل  سعر جرام الذهب  اليوم الاحد عيار 14 : 742 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24


بينما بلغ سعر الجنيه الذهب  اليوم الأحد عيار 24 : 8,936 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  اليوم الأحد عيار 24 : 1660 دولارًا .

الذهب

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سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتسجل أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بالمصنعية اختلافا من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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