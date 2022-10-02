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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

شهدت أسعار الذهب على مدار الأيام القليلة الماضية انخفاضًا كبيرًا داخل الأسواق المصرية، رغم الارتفاع غير المسبوق للمعدن الأصفر عالميًا، حيث سجّلت أسعار اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 هبوطًا مفاجئًا.

سعر الذهب فى مصر 


وسجّل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 1277 جنيهًا .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات  اليوم الأحد نحو 1170 جنيهًا .

 

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سعر الذهب في مصر 


وسجّل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 1277 جنيهًا .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات  اليوم الأحد نحو 1170 جنيهًا .

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولاً بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 1117 جنيهًا  .

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 957 جنيهًا  .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو 745 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد نحو 638  جنيهًا.

الذهب

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سعر الجنيه الذهب


ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد نحو 8936 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاحد نحو 1.2 مليون جنيه

سعر الذهب عالميا 

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1673 دولارًا للأوقية

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اختلاف أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرًا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

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سعر الذهب في البورصة العالمية

أغلق سعر الذهب على الارتفاع أمس الجمعة آخر تعاملات الأسبوع، بالبورصة العالمية،  سجلت الأوقية في العقود الفورية للذهب ارتفاعًا بنسبة 0.76% وسعر 1673.28 دولار أمريكي بعد ما سجلت 1664.92 دولارًا، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.79% وسعر 1،681.85 دولار أمريكي بعد ما سجلت 1673.45 دولار أمريكي.
 

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