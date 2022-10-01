الإحصاء : مولد 1.3 مليون طفل في 7 أشهر | فيديو

قال عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إن عدد سكان مصر في الدخل وصل اليوم لـ ١٠٤ مليون نسمة، مشيرا إلى أن خلال ٢٢١ يوم حدثت فيهم مواليد بعدد مليون و ٣٤٩ الف طفل خلال ٧ شهور و١١ يوم فقط.

واضاف "شرف الدين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي الفضائية، أن هذه الزيادة السكانية نتيجة لقلة عدد الوفيات خلال الفترة السابقة، موضحا أن عدد المواليد في العام يتجاوز الـ ٢ مليون طفل.

وتابع مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أنه يأمل في انخفاض عدد المواليد ليصل في العام لمليون ونصف المليون فقط.