عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تنتقد عرض بريطانيا مساعدة الدنمارك في التحقيق بحادث خط "نورد ستريم"

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عرض المملكة المتحدة مساعدة الدنمارك في التحقيق في التخريب في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2.

وكتبت متحدثة الخارجية الروسية - عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعي (تلجرام)، ونقلتها وكالة تاس الروسية - "عرضت المملكة المتحدة على الدنمارك مساعدتها في التحقيق في أعمال التخريب في نورد ستريمز، حسبما أفاد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس. إن الثعالب تقاتل من أجل حقوق الدجاج"، في إشارة إلى أن المشتبه به يقاتل من أجل حقوق ضحاياه.

وكان قد تم الكشف عن أربعة تسربات في خطوط أنابيب الغاز في نورد ستريم ، وآخرها تم تحديده من قبل خفر السواحل السويدي.

وكانت شركة نورد ستريم قد ذكرت أن ثلاثة مواقع من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1و 2 البحرية تعرضت لأضرار غير مسبوقة يوم الاثنين. 

وصرح المتحدث باسم الكرملين ، دميتري بيسكوف بأن موسكو "قلقة للغاية بشأن الأخبار"، ولم يستبعد أن تكون عملية خطوط الأنابيب قد تعطلت بسبب عمل تخريبي. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

الراجل من حقه يمسك تليفون مراته .. من هو زوج ياسمين عز ؟

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة وزوجته في حفل زفاف سالي عبد السلام.. شاهد

اندلاع تظاهرات ليلية في إيران بمسقط رأس مهسا أميني.. تفاصيل

بفستان خيالي.. تفاصيل غير متوقعة لـ إطلالة سالي عبد السلام في حفل زفافها| شاهد

إيلون ماسك يستعين بـ الصيام لهذا الأمر

محامي صيدلي حلوان: الضحية لم ينتحر وابنه شهد الجريمة ويعرف القاتل

بشهادة الميلاد.. قصة والدان حاولا بيع طفلتهما الرضيعة أونلاين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاء والتفاف حول الكينج.. أبرز لقطات حفل زفاف سالي عبد السلام

بالآلاف.. سعر فستان عائشة بن أحمد يثير الجدل

بلاش عيش فينو في المدارس.. طبيبة تفجّر مفاجأة صادمة |تفاصيل

بالدموع .. والد سالي عبد السلام يبكي بشدة بعد عقد قرانها | صور

فيديو

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ