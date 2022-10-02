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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة يوجه برفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى دراو المركزى في أسوان

وزير الصحة
وزير الصحة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أمس السبت، مشروع إنشاء مستشفى دراو المركزي الجديد، بمحافظة أسوان، لمتابعة معدلات الإنجاز في أعمال التطوير، وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالمرحلة الأولى من أعمال التطوير، والتي بلغ معدل الإنجاز بها إلى 87%، مضيفا أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول البرنامج الوظيفي للمستشفى، والذي يبلغ مساحته 8884 متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسي، يضم 4 طوابق، بسعة 114 سريرا، تشمل أسرة (العناية المركزة، الإقامة الداخلية، غسيل كلوي، حضانات الأطفال المبتسرين، غرف العمليات الجراحية).

وزير الصحة: يوجه بسرعة بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى دراو المركزي

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت، لتحقيق أكبر تغطية صحية للمناطق المجاورة، حيث يعد المستشفى من المنشآت الطبية الهامة التي يتم تطويرها واستحداثها، وفقا لمعايير البناء الذكية والجودة العالمية، التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح «عبدالغفار» أن وزير الصحة استكمل جولته التفقدية بزيارة مستشفى دراو القديم، بسعة 120 سريرا، حيث تفقد الوزير أقسام (الاستقبال والطوارئ، والنساء، والأسنان)، كما تفقد وحدة العناية المركزة، وغرف العمليات، إلى جانب وحدة الغسيل الكلوي، التي وجه برفع كفائتها، وزيادة طاقتها الاستيعابية، لضمان استمرار حصول كل مريض على خدمة لائقة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطمئن على الحالة الصحية للمرضى المترددين على المستشفى، للتأكد من حصولهم على أفضل خدمة طبية، كما تأكد من توافر القوى البشرية، بجميع التخصصات الطبية على مدار الـ24 الساعة.


رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور إيهاب عماد وكيل الوزارة بمحافظة أسوان.

يذكر أن وزير الصحة والسكان، قام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، شملت (مستشفى كوم امبو المركزي، مركز تنمية أسرة كوم امبو، وحدة طب أسرة الجعافرة، ووحدة طب أسرة أبو الريش القبلي).

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