انطلاق مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية بإقامة مسابقة "سوما باى" للتحمل

بمشاركة ١٠٠٠ متسابق من ٢٠ جنسية...

أقيمت منافسات مهرجان سوما باى لرياضات التحمل بمدينة الغردقة في البحر الأحمر ، وتضمن مسابقات فى "السباحة، الركض، الدراجات، الليزر"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية.

ونظم المهرجان مؤسسة "تراي فاكتوري"، تحت إشراف الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للخماسى الحديث واتحاد الدراجات.

وشهد المهرجان مشاركة كبيرة من الرياضيين والهواة حيث بلغ عدد المشاركين ١٠٠٠ متسابق من ٢٠ جنسية أجنبية ، والذين أعربوا عن سعادتهم بمنافسات المهرجان، والمناظر الطبيعية الخلابة، والأجواء المحيطة به في الغردقة.

جاء ذلك ضمن أجندة مهرجان البحر للفعاليات الرياضية الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة فى نسخته الثانية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وفى إطار رؤية الوزارة نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للسياحة المصرية من خلال الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة، والتأكيد على أهمية الرياضة فى التأثير الإيجابي على صحة الفرد، ولياقته البدنية.



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