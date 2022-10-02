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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد سقوط سور السلم.. وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدرسة المعتمدية

مدرسة المعتمدية بنات
مدرسة المعتمدية بنات

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وقوع العديد من الإصابات بين طلاب مدرسة المعتمدية الاعدادية بنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، بعد سقوط سور سلم الطابق الأرضي.


وتوجه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في الجيزة، إلى مكان الواقعة بجغقيادات التعليم بالمديرية والوزارة، لمتابعة موقع سقوط سور المدرسة، والحالة الصحية للطالبات المصابين.


وشهدت مدرسة المعتمدية الاعدادية بنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، صباح اليوم وفي اول ايام العام الدراسي، انهيار سور سلم الدور الأرضي، وسقوط العديد من الاصابات بين طالبات المدرسة.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الانهيار حدث طرابزين سلم الدور الأرضى فى مدرسة المعتمدية بكرداسة محافظة الجيزة وليس انهيار سور المدرسة ولا يوجد وفيات أو اصابات خطيرة.

وأوضح المصدر أن انهيار سور السلم حدث نتيجة تدافع أولياء الأمور والطلاب للحاق بديسكات الصفوف الأولى داخل الفصول مما تسبب في سقوط سور السلم وإصابة عدد من الطالبات وأولياء الأمور.

وأضاف المصدر أن إدارة المدرسة عملت على منع دخول أولياء الأمور إلى المدرسة لكنها لم تتمكن من شدة زحام أولياء الأمور الذين اقتحموا الأبواب .

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