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سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

صدى البلد

شهدت مدرسة المعتمدية الاعدادية بنات بإدارة تعليم الجيزة واقعة مؤسفة في أول يوم دراسة حيث أدى تدافع الطالبات وأولياء الأمور إلي سقوط جزء من سور المدرسة ما تسبب في اصابة عدد من الطلبات بإصابات طفيفة .

انهيار سور مدرسة المعتمدية الاعداية بنات


وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الانهيار حدث في طرابزين سلم الدور الأرضى فى مدرسة المعتمدية بكرداسة بالجيزة وليس انهيار سور المدرسة .

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وأوضح المصدر أن انهيار سور السلم حدث نتيجة تدافع أولياء الأمور والطلاب للحاق بديسكات الصفوف الأولى داخل الفصول ما تسبب في سقوط سور السلم وإصابة عدد من الطالبات وأولياء الأمور.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

انهيار سور مدرسة مدرسة المعتمدية سور مدرسة المعتمدية انهيار سور اول يوم دراسة

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