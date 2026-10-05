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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد: غلق وتشميع مركز لتلقي الدروس الخصوصية بشارع العروبة

الأستاذة سمر الموافي : توجه بتكثيف الحملات بنطاق المدينة لغلق سناتر الدروس الخصوصية
الأستاذة سمر الموافي : توجه بتكثيف الحملات بنطاق المدينة لغلق سناتر الدروس الخصوصية
محمد الغزاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية بقيادة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الإثنين، جولات ميدانية موسعة لغلق وتشميع المقرات التي يتم استخدامها كمراكز للدروس الخصوصية حيث تم اتخاذ إجراء فوري ضد أحد المخالفين لقيامه بتحويل أحد الشقق السكنية بشارع العروبة لمركز لتلقي الدروس الخصوصية به .

الأستاذة سمر الموافي : توجه بتكثيف الحملات بنطاق المدينة لغلق سناتر الدروس الخصوصية

وشددت الموافي، على أغلاق مراكز الدروس الخصوصية في حملات مفاجئة، مضيفة أن هناك متابعة دورية من أجهزة المدينة التنفيذية، ويقع على المواطنين دور كبير في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية وغلق أي سنتر، ومنع أبنائهم من الذهاب إلى مراكز الدروس وعدم الانسياق وراء الدعاية الخاصة بتلك المراكز، مع الإبلاغ الفوري عن أي مركز دروس خصوصية موجود حاليا.

وأكدت رئيس مدينة بورفؤاد أن مراكز الدروس تعمل بطرق غير قانونية بدون ترخيص والتحايل على العملية التعليمية من أجل الكسب السريع دون اتباع أي معايير أو قواعد في منظومة التعليم.

وشددت رئيس مدينة بورفؤاد على استمرار الحملات بنطاق المدينة للحد من أي تجاوزات ووقف أي أنشطة تعليمية ممنوعة، كما أن وزارة التربية والتعليم أتاحت المنصات والقنوات المختلفة لشرح المواد التعليمية للطلاب مع التأكيد على دور المدارس فى تعليم الطلاب.

بورسعيد محافظة بورسعيد مدينة بورفؤاد الدروس الخصوصية

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