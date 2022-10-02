عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن يبقى دون رد.. الحرس الثوري الإيراني يتعهد بالانتقام لعناصره في زهدان

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني يتعهد بالرد على مقتل عناصره في زهدان

أكدت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، الأحد، أن الجريمة الإرهابية في مدينة زهدان، جنوبي شرقي إيران؛ لن تبقى دون رد.

وقال بيان صادر عن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في إيران: إن "أبناء الشعب الإيراني الأبي باقون على العهد بشأن الثأر للدماء الطاهرة للقتلى الذين سقطوا في هجوم - الجمعة السوداء - في مدينة زاهدان".

وتابع بيان الحرس الثوري "الهجمات الجبانة من جانب المعاندين للجمهورية الإسلامية والمسلحين الأشرار ومثيري الشعب، لن تبقى من دون رد"، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية.

كما أعرب الحرس الثوري الإيراني عن تعازيه لمقتل 4 من عناصره، محذرا أبناء إيران من "الزمر الإجرامية والانفصالية وعملائها".

ارتفاع عدد القتلى في مدينة زهدان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، ارتفاع عدد قتلى الحرس الثوري الإيراني في مدينة زهدان بولاية سيستان-بلوشستان إلى 5 قتلى.

يأتي ذلك بعدما شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة بين الحرس الثوري الإيراني والمتظاهرين.

وكان الحرس الثوري أعلن، أمس السبت، أن العميد حميد رضا هاشمي، ضابط المخابرات "توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات مع الإرهابيين".

كما لقي العقيد علي موسوي ضابط المخابرات في الحرس الثوري، مصرعه في الاشتباكات ذاتها.

وشهدت منطقة سيستان وبلوشستان، احتجاجات واشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين يوم الجمعة، في إطار التظاهرات المستمرة منذ 16 سبتمبر، تنديدا بوفاة الشابة مهسا أميني، بعد توقيفها على يد "شرطة الأخلاق".

إيران.. الكشف عن هوية معتقلي مهسا أميني.. وصورة تظهر حجم الضرر

إيران.. إحباط هجوم مسلح على محطة للقطارات بمدينة زاهدان

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن السلطات في إيران خططت "لقمع الاحتجاجات بشكل منهجي وبأي ثمن".

وأشارت إلى وجود أدلة على استخدام القوات الإيرانية "للقوة المميتة" والأسلحة النارية في مواجهة الاحتجاجات.

وقالت إن "السلطات الإيرانية حشدت جهازها القمعي الجامح المكلف إنفاذ القانون لقمع الاحتجاجات بلا رحمة في جميع أنحاء البلاد، في محاولة لسحق أي تحد لسلطتها".

فيما أعلنت منظمة "إيران هيومن رايتس" الحقوقية الإيرانية، مقتل  83 شخصا، خلال حوالي أسبوعين من التظاهرات الواسعة بمعظم أنحاء البلاد، تنديدا بوفاة مهسا أميني على يد شرطة لعدم ارتدائها الحجاب بطريقة “مناسبة”.

وتوفيت مهسا أميني في 16 سبتمر الماضي، وهي شابة كردية إيرانية تبلغ 22 عاما، بعد أيام من اعتقالها على يد "شرطة الأخلاق" في طهران، بزعم انتهاك قواعد ارتداء الحجاب.

الحرس الثوري ايران الحرس الثوري الإيراني زهدان الأمن الإيراني اشتباكات بلوشستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين.. تسعير جديد خلال ساعات وتوقعات بالتطبيق الخميس.. تفاصيل

بعد أن وصل سعر الـ50 قرشا إلى 100 ألف جنيه.. هنا تُباع وتشترى العملات القديمة

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

حادث بأول يوم دراسة.. انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية في كرداسة

مقابل 1.5 مليون دولار.. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

خناقة مع بلطجية| لحظة تصفية مسجل خطر داخل صيدلية بالإسماعيلية ..شاهد

شوفت بعيني| والدة صيدلي حلوان تكشف مفاجأة لأول مرة.. فيديو

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

موضوعات متعلقة

إيران.. الكشف عن هوية معتقلي مهسا أميني.. وصورة تظهر حجم الضرر

الولايات المتحدة تجدد التزامها بضمان حرية جميع مواطنيها المعتقلين في إيران

اندلاع تظاهرات ليلية في إيران بمسقط رأس مهسا أميني.. تفاصيل

إيران.. اشتباكات دامية في زهدان ومقتل 4 من الحرس الثوري بينهم قيادي

ترشيحاتنا

تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

تعطيل الحياة وتأخير الحمل.. مرض شائع بين النساء يسبب أضرارا خطيرة

طارق حامد وحجازي أساسيان.. التشكيل الرسمي لمباراة اتحاد جدة والنصر بالدوري السعودي

لن يبقى دون رد.. الحرس الثوري الإيراني يتعهد بالانتقام لعناصره في زهدان

لغة الجسد تكشف حقيقة مرض بوتين.. تفاصيل

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه بعض.. فساتين زفاف سالي عبدالسلام تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

مرض مؤلم| اكتشف أعراض الحزام الناري وأفضل طرق علاجه

بعد سعر فستانها في صاحبة السعادة.. مبلغ صادم لإطلالة ياسمين صبري الأخيرة|شاهد

بالريش.. سلمى أبو ضيف تثير ضجة في أحدث ظهور

فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

طفلتنا للبيع ! .. حكاية أبشع إعلان على الفيسبوك

السبب الحقيقي لحريق أكاديمية السادات بالمعادي.. حجم الخسائر

فوضى وضحايا .. أحداث شغب في مباراة ديربي إندونيسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ