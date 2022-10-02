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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال ساعات .. نتيجة تقليل الرغبات الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

طلاب
طلاب

يترقب طلاب الدبلومات الفنية، إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط  نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية2022 من خلال  موقع التنسيق الإلكتروني  خلال ساعات . 

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بعد غلق مرحلة تقليل الاغتراب بـ 72 ساعة.

نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022

نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، يمكن للطلاب معرفتها عن طريق الدخول عبر هذا الرابط لإطلاع عليها.

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

فتحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارًا من الأربعاء الماضي الموافق 28/9/2022 حتى أمس الأول الجمعة الموافق 30/9/2022، لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، كما أعلنت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٢، وتقدم إجمالي عدد (258028) طالبًا وطالبة علي موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

وبلغ عدد الطلاب المرشحين (255093) طالبًا وطالبة وذلك طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المُقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن و استنفذ عدد (2935) طالبًا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

أن يتم التحويل بين الكليات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

يشترط أن يكون التحويل المُناظر بين الكليات والمعاهد في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

يجب الالتزام بجميع قواعد التوزيع الجغرافي.

استيفاء الحد الأدنى في الكلية المراد التحويل إليها عند التحويل غير المُناظر في حدود النسبة المقررة.

لا توجد أي تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمدة مرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية التي يراد التحويل إليها "مثل لاجتياز لاختبار القدرات".

تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات التلميذ.

يتم تحويل الطالب مرة واحدة في حدود الحد الأدنى للمعهد أو الكلية المراد التحويل إليه والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

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