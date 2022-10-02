عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الصينية في القاهرة تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات الأعمال بالعاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

تشهد العلاقات المصرية الصينية حالة من الزخم خلال السنوات الماضية، ما بين توقيع اتفاقيات اقتصادية بين الطرفين، مرورا بالتعاون خلال جائحة كورونا فيما يخص جهود مواجهة الفيروس وتوطين إنتاج اللقاحات في مصر، وانتهاء بالمواقف السياسية الواحدة بين البلدين.

وفي عام 2016، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج خلال زيارة الأخير إلى القاهرة مع الاحتفالات بذكرى مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على عدة اتفاقيات كان من بينها عقود مشروطة بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

وبموجب هذا الاتفاق، تقوم الشركات الصينية ببناء 20 ناطحة سحاب تجارية وسكنية ومنشآت حكومية ومن بينهم البرج الأيقوني الذي يبلغ ارتفاعه 385 مترا، وهو أطول مبنى في أفريقيا، ويقع البرج في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، تحديدا بمنطقة الأعمال المركزية.

ولتسهيل حركة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فتم توقيع اتفاقية بين مصر والصين، بشأن إنشاء القطار الكهربائي الخفيف "LRT".  

ويمول بنك إكسيم الصيني بناء خط سكة حديد "القطار الكهربائي الخفيف LRT" ليربط بين القاهرة وبين العاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار.

وقال القائم بأعمال السفارة الصينية في القاهرة تشانغ تاو إن مشروع "حي المال والأعمال" بالعاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع لتشييد البنية الأساسية الذي يهم الشعب المصري بأكمله.

وأضاف في تصريحات إلى "صدى البلد" أن هذا المشروع يعتبر رمزا هاما لبناء "الجمهورية الجديدة لمصر"، و"بطاقة" للإصلاح الاقتصادي، كما أنه يأتي ضمن تعزيز التعاون بين البلدين، الذي يشمل إقامة مشروع "الحزام والطريق" بين البلدين.

وتابع أنه منذ تفشي جائحة كورونا، وبجهود مشتركة من شركة البناء الحكومية الصينية والشركاء المصريين، تقدم مشروع اتفاق التنوع البيولوجي بين البلدين بشكل مطرد، وأصبح مثالًا حيًا على التضامن والتعاون بين الصين ومصر لتحقيق الإنجازات الكبرى.

واستشهد القائم بأعمال السفارة الصينية في القاهرة بإشادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمشروع ووصفه له بأنه "يقدم لمصر نموذجا ناجحا للبناء الاقتصادي خلال فترة جائحة كورونا، ويجعل الصين ومصر مثالا لتعميق علاقات الصداقة الثنائية في فترة خاصة".

وفيما يخص التطورات في المشروع، قال المسؤول الصيني في تصريحات إلى "صدى البلد" إنه في الوقت الحاضر، يتقدم المشروع بسلاسة، وتم الانتهاء من تشييد الهياكل الرئيسية لجميع المباني العشرين وبدأت مرحلة الديكور الداخلي والتركيب الكهروميكانيكي.

وتابع: "أكثر ما يلفت الأنظار هو مشروع البرج الإيقوني التاريخي الذي سيصبح أطول مبنى في إفريقيا، ويبلغ ارتفاع الهيكل الرئيسي للبرج 373.2 مترًا، وأعلى نقطة في البرج 385.8 مترًا".

وذكر أنه: "أثناء إنشاء المشروع، وظفت الشركات الصينية عددًا كبيرًا من العمالة المصرية واستخدمت عددًا كبيرًا من المنتجات المحلية المصرية، ما أدى إلى توظيف أكثر من 30000 شخص وتطوير صناعة البناء في مصر".

وتوقع أنه بعد الانتهاء من المشروع، سيستمر المهندسون والعمال المهرة المصريون الذين دربهم المشروع في لعب دور أكبر في البناء بمصر.
واختتم حديثه قائلا: "على حد علمي، تعلم موظفو الصين ومصر الذين شاركوا في بناء المشروع اللغتين العربية والصينية من بعضهم البعض وأقاموا صداقة عميقة، كما يمكن القول إن المشروع لا يساعد فقط في بناء البنية التحتية في مصر ويدفع التنمية الاقتصادية للبلاد إلى الأمام، بل أيضًا يعزز التعاون المتبادل والصداقة بين الشعبين".

العاصمة الإدارية الجديدة القطار الكهربائي صدى البلد إنتاج اللقاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر الكهربائي الخفيف LRT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتوا من الجوع والعطش.. العثور على جثامين صيادي الصقور المفقودين بصحراء مطروح

أسعار البنزين.. تسعير جديد خلال ساعات وتوقعات بالتطبيق الخميس.. تفاصيل

بعد أن وصل سعر الـ50 قرشا إلى 100 ألف جنيه.. هنا تُباع وتشترى العملات القديمة

عاجل ..رئيس الوزراء يصدر قرارات بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف

ارتفاع السجائر من جديد.. اعرف آخر الأسعار في الأكشاك والمحلات

حادث بأول يوم دراسة.. انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية في كرداسة

خناقة مع بلطجية| لحظة تصفية مسجل خطر داخل صيدلية بالإسماعيلية ..شاهد

بسعر يبدأ من 13 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة في مصر

موضوعات متعلقة

سفارة الصين: تهنئة السيسي بالعيد الوطني تعكس المستوى الرفيع للعلاقات مع مصر

متمنيا لها الرخاء والازدهار.. الرئيس السيسي يهنئ الصين بمناسبة ذكرى التأسيس

عقب التحركات الأمريكية في مضيق تايوان.. القائم بأعمال السفارة الصينية لـ صدى البلد: مستعدون لأي تصعيد

قدرات خطيرة في الهواء.. الطائرة الصينية "Y20" تستعرض إمكانياتها العسكرية.. فيديو

هزيمة جديدة للعقوبات غربية ضد موسكو.. الصين تستورد النفط الروسي بكميات كبيرة.. بكين تحتل المرتبة الأولى.. والسعودية تشارك

الصين تؤكد دعمها لمسار التنمية في مصر بما يتناسب مع ظروفها الوطنية

هل تندلع حرب عالمية ثالثة بسبب تايوان؟ سفير مصر السابق بالصين يجيب |خاص

بالتزامن مع التعبئة في روسيا.. الجبهة الشرقية للجيش الصيني ترفع درجة الاستعداد

ترشيحاتنا

السفارة الصينية في القاهرة تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات الأعمال بالعاصمة الإدارية

فخور بيها طول عمري.. مصطفى كامل يكشف كواليس جديدة عن أغنية تسلم الأيادي

أحمد شيبة يعود للغناء بعد وفاة شقيقه: الناس وفرقتي مالهاش ذنب| فيديو

تنسيق الدبلومات 2022.. ترقبوا نتائج تقليل الاغتراب من خلال هذا الرابط

جربها الآن .. 5 حيل سرية يجهلها مستخدمو واتساب

مصطفى كامل: ويجز لم يقنعني وشاكوش موهوب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري .. فوائد لا حصر لها لكل أنواع الفلفل

تعطيل الحياة وتأخير الحمل.. مرض شائع بين النساء يسبب أضرارا خطيرة

شبه بعض.. فساتين زفاف سالي عبدالسلام تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

مرض مؤلم| اكتشف أعراض الحزام الناري وأفضل طرق علاجه

فيديو

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

طفلتنا للبيع ! .. حكاية أبشع إعلان على الفيسبوك

السبب الحقيقي لحريق أكاديمية السادات بالمعادي.. حجم الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ