أحمد شيبة يعود للغناء بعد وفاة شقيقه: الناس وفرقتي مالهاش ذنب| فيديو

أعرب المطرب الشعبي أحمد شيبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، عن حزنه الشديد والكبير بعد رحيل شقيقه.

وأضاف شيبة أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأحد ، أن " نزلت للغناء بعد رحيل اخويا بـ 11 يوما، باحياء حفل كبير في محافظة الإسكندرية ، وداخل أحد الجامعات الحكومية ، مضيفا أن الجمهور وفرقتي مالهاش ذنب بوقفى عن الغناء ، بسبب رحيل شقيقي ".

وتابع المطرب الشعبي أحمد شيبة "كنت بتقطع من جوايا وانا واقف على المسرح بغني مع الجمهور ، ولكن طلب أمي والجمهور وفرقتي وراء عودتي للغناء من جديد، بعد وفاة شقيقي".

شغلتي صعبة



وعن عودته للعمل، قال "أنا نزلت الشغل مش عشان الفلوس، غصب عني، شغلتي صعبة جدا، بيبقى فيه حزن، ولازم ننزل نشتغل، وبنخش نفرح الناس، بس الله أعلم باللي جوانا، كل واحد بيبقى فيه حزن في قلبه، والفرقة رزقها يوم بيومه، عشان محدش يفهمني غلط أنا نزلت بقالي 3 أيام لإن فرقتي تقريبا 50 فرد، رزقهم يوم بيومه".