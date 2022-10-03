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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفي كامل: ويجز لم يقنعني.. ونقابة الموسيقين بها فساد وتعرضت لتهديدات..فيديو

مصطفي كامل
مصطفي كامل

حل الفنان مصطفي كامل، ضيفا ببرنامج "علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، للحديث عن ترشحه لرئاسة نقابة الموسيقيين والعديد من الملفات الأخري

يلجأ لـ دار الإفتاء قبل الترشح لرئاسة الموسيقيين

قال الدكتور عادل مصطفى، الأستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، إنه لا أحد يعلم مدى المجهود الذي بُذل من أجل إقناع مصطفى كامل بالموافقة على الترشح على منصب نقيب المهن الموسيقية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه ذهب لدار الإفتاء من أجل أن يرد يمينه الذي أقسمه بعدم الترشح على هذا المقعد، وهو رجل له أيادي بيضاء خلال عمله نقيبًا سابقًا للموسيقيين.

وتابع أن مصطفى كامل كان يتحمل تكاليف النقابة في بعض الرحلات، وهو شخصية نقابية تُحدّث انتفاضة عندما يُذكر اسمها أمام مجلس النقابة الحالي.

جمع الأصوات

قال الفنان مصطفى كامل، إنه استقبل زميل له من الإسكندرية عام 2010 قال له «هناك ولد موقوف عن العمل ومش لاقي يأكل».

وتابع:"«أخدته من إيده وقلتله انزلي مصر ورحت للموسيقار جمال سلامة وقلتلهم ليه واقفينه؟؛ قالولي ده واد مش كويس، ولما جه ينزل الشغل قامت ثورة 2011».

وتابع: «بعد ذلك أصبح سكرتير النقابة بقاله 13 سنة ومشارك في 7 أماكن في مصر أرصدتهم تصل إلى حوالي 3 ملايين جنيه ولا يمارس المهنة؛ وهذا الرجل يدير النقابة زي ما هو عاوز ومعاه محامي وسكرتير النقابة وزوجته، وبيتكلموا باسم الدولة ويطلبوا من الأعضاء التصويت له».

أنا صانع لـ الهضبة ومنير وهاني شاكر


قال الفنان مصطفي كامل، إنه يحب الفن ويحب بلده، مضيفا: "أنا راجل صانع لـ عمرو دياب وهاني شاكر ومحمد منير، واكتشفت أفضل ملحن في مصر: وليد سعد، فضلا عن اكتشافي بهاء سلطان".


وأضاف مصطفي كامل: "سأتعامل مع الجميع بشفافية كاملة بعد الفوز بمنصب نقيب المهن الموسيقية، وأعمل على تأكيد هوية المصريين في الغناء".

تلقيت تهديدات

قال الفنان مصطفي كامل، إن المعاشات في نقابة المهن الموسيقية متردية للغاية، ولا تليق بالأعضاء وسأعمل على تطوير الخدمات الصحية المقدمة لكافة أعضاء النقابة.

وأوضح: “تلقيت تهديدات بشأن انتخابات نقابة المهن الموسيقية، وأناشد الأمن بتأمين شامل أيام الأنتخابات”، متابعا: "مش عارف ليه كل ده كأننا داخلين حرب".

نقابة الموسيقيين بها فساد

قال الفنان مصطفي كامل، إن نقابة المهن الموسيقية مليئة بالفساد، مشيرا إلى أنه يسعى إلى مواجهته بكل قوة.

وأوضح:"توجد نماذج إيجابية في مجلس نقابة المهن الموسيقية تسعى أيضا إلى المشاركة في مواجهة الفساد داخل النقابة.


وتابع مصطفي كامل،:" 1065 جنيه أعلى معاش لنقابة الموسيقية وهو لا يليق تماما، مضيفا:" شرف كبير لي ثقة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية".

والله ما أعرف ويجز


قال الفنان مصطفى كامل، إن تكوينه ومزاجه الشخصي، غير قريب من أغاني الفنان ويجز.

وأردف:«والله مش قصدي الخطأ في شخصه، وأولادي بيحبوه، وفي أحد التصريحات التلفزيونية قلت ما أعرفوش، وطالما أولادي بيحبوه؛ أهلاً وسهلاً.

وأوضح مصطفي كامل:" أنا بحب بلدي وأولادي، وأبو إيد شريفة لا يرضى لبلده أي مسخرة، ومستعد أقعد مع ويجز وشاكوش؛ من أجل الوصول لثقافة وهوية مصر، وأنا بغير على بلدي، وبهاء سلطان متربي على إيدي؛ والفن مش سبوبة".

وأكمل:"  الفن غذاء الروح ولا بد أن يحمل في طياته وكلماته ما يُساهم في بناء المجتمع، وحل خلافات الأسرة؛ مستشهدًا بكلمات أغاني السيدة أم كلثوم.

فخور بيها طول عمري

تحدث الفنان مصطفي كامل، عن كواليس أغنية تسلم الأيادي لأول مرة، مضيفا :"هفضل فخور بيها طول عمري".

واستطرد:" فكرة الأغنية جاءت خلال جلستي مع  رجل الأعمال يحيي البستاني علي أحد المقاهي بميدان الدقي وقت نزول الجيش في 30 يونيو".

وأوضح مصطفي كامل:" يحيي قالي عاوزين نعمل حاجة ووقتها مكنتش محضر لحاجة لأني كنت بجهز نفسي عشان رايح العمرة، وسبحان الله لقيت اللحن جه في وداني مرة واحدة ولقيت الكوبليه بتاع تسلم الأيادي".

وأضاف مصطفي كامل،:"لما روحت لقيتني متحمس للموضوع وعلي الفور كلمت حكيم وإيهاب توفيق وغادة رجب ومكنتش كتبت كلمات الأغنية".

ويجز لم يقنعني وشاكوش موهوب

كشف الفنان مصطفي كامل، رأيه في بعض مؤدي المهرجانات والراب، مضيفا أنه لم يكن مقتنع بـ شاكوش في البداية ولكن عندما سمعه اقتنع أنه موهوب.

وأكمل: "ولادي بيحبوا ويجز ولكن لم يقنعني لما سمعته.. الأغاني زمان كانت ممكن تغير كتير حتي في الحياة الزوجية".

مصطفى كامل بهاء سلطان أحمد موسى نقابة الموسيقيين ويجز

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