بعد واقعة مدرسة المعتمدية بكرداسة.. التعليم تتخذ عدة قرارات عاجلة| تفاصيل

تحدث شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن واقعة انهيار سياج خرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية بكرداسة، قائلاً: " هي واقعة مؤسفة جداً وطبعاً رحمة الله على الطالبة التي توفت إثر هذه الواقعة".



وأضاف "زلطة" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه بمجرد علم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بهذه الوقعة، بدأ فوراً بالمتابعة الفورية للوقعة ومعرفة كافة التفاصيل، وقرر على الفور بإجالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة ومُشرفي المبنى للتحقيق من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية.



وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور "حجازي" أصدر توجيه لهيئة الأبنية التعليمية لعمل مراجعة مرة أُخرى شاملة لجميع المباني المدرسية للتأكد من سلامة وآمان المباني على مستوى الجمهورية.



وأشار "زلطة" إلى أنه جاري التحقيق في الواقعة سواء من جانب الوزارة أو من جانب النيابة العامة، مضيفاً أن هناك إهمال من العنصر البشري أيضاً وهو المُشرف المسئول عن صعود الطلاب والطالبات للفصول.



وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن توجيه الوزير لهيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة على جميع المباني المدرسية يرجع في الـأساس إلى وجود مشكلة في هذا السياج الخرساني لذا لم يتحمل التدافع الذي حدث وبالتالي تساقط.



ونوه "زلطة" أن وزير التربية والتعليم صدر قرر أيضاً بإحالة مدير التخطيط بالإدارة التعليمية ومدير فرع الأبنية التعليمية بالجيزة للتحقيق الإداري بجانب تحقيقات النيابة العامة.



وأكمل المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزير وجه أيضاً بصرف دعم مادي لأسرة الطالبة المتوفية بسبب هذه الوقعة بقيمة 100 ألف جنيه.