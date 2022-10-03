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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلاف على قطعة أرض.. إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء لخلاف على قطعة أرض زراعية بمدينة صدفا بأسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وصدفا المركزي.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء  بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية ووجود مصابين. 

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إنتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية أسفرت عن إصابة كلا من "  محمود. ج. ع" 41 عاما،  وشقيقه " هاني" 51 عاما، و " حاتم" 47 عاما، و " محمد. خ. ع" 47 عاما، و "  محمد. ع. خ" 29 عاماً و شقيقيه " احمد. ع. خ" 34 عاماً، و  " ادهم"  32 عاماً، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي و صدفا المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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