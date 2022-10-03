عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد سرقتها .. الأمن العام يعيد سيارة لمالكه بالمنوفية

المتهمون
المتهمون

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) ، أنه حال تواجده بدائرة المركز مستقلاً سيارة ملاكى قيادة أحد الأشخاص، وقيامهما بالدلوف من السيارة وتركها فى وضعية التشغيل، فوجئا بإستقلال شخص مجهول للسيارة وسرقتها وبداخلها حقيبة خاصة بالمبلغ (مستندات خاصة بعمله) وكذا سرقة متعلقات قائد السيارة (هاتف محمول – مبلغ مالى – حافظة نقود)، وأيد السائق المذكور ذلك.

تحرير 563 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بمواعيد الغلق

طالب ينتحل صفة ضابط شرطة ويبتز الفتيات على الواتس اب

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (السيارة الـمُبلغ بسرقتها وبداخلها متعلقات المجنى عليه المستولى عليها - فرد محلى – عدد من الطلقات - سلاح أبيض " مطواة " – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – دراجة نارية "بدون لوحات" ومُبلغ بسرقتها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة وحيازتهما للمادة المخدرة بقصد التعاطى والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مركز شرطة الباجور مديرية امن المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتوا جوعا وعطشا.. القصة الكاملة للعثور على جثث صيادي الصقور بصحراء مطروح

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

توفى والدي وترك لنا مبلغ كبير مصدره حرام فهل نوزعه ميراثا ؟ علي جمعة يجيب

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

ملحقتش تفرح بيهم.. "شيماء" الونش سقط عليها من الدور الثامن أثناء عودتها بأولادها من المدرسة| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

تحرير 563 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بمواعيد الغلق

طالب ينتحل صفة ضابط شرطة ويبتز الفتيات على الواتس اب

نصاب يستولى على أموال أحد المواطنين لإخلاء سبيل شخص من قضية بالجيزة

ضبط مدير شركة ينصب على مواطنين بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج

تحرير 2223 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

بادرو باطلاق النار.. الامن العام يكشف تفاصيل مقتل عنصرين اجراميين بأسيوط

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وإصابة ضابط في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

شاهد .. انتشار رجال الشرطة لتأمين طلاب المدارس والجامعات اول يوم دراسة

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي

كتيبة محاربة عبدة الشيطان.. زعيم الشيشان يرسل أبنائه القصر للقتال في أوكرانيا

مفاجأة في تقرير مستشفى الأمراض العقلية عن قاتل طالبة الزقازيق

بـ نبرة هادئة غير متوقعة.. أول تعليق من خامنئي على الاحتجاجات ومقتل أميني

بأجر كامل .. تعرف على حقوقك من الإجازات الرسمية

صفحة على فيس بوك .. نصاب يوهم المواطنين بقدرته على توفير عملات مقلدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج طبيعي لمرض الإكزيما الجلدية.. تعرف على مكوناته

نسرين طافش تظهر بإطلالة جريئة من شوارع باريس.. شاهد

شاهد.. السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر

صغرت أوي .. غادة عبد الرازق في ظهور أنيق بـ لوك مختلف |شاهد

فيديو

شاهد.. السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ