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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توافق بين مجلس النواب والحكومة على سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية

الدكتور أشرف حاتم،
الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن وجود توافق بين مجلس النواب والحكومة من أجل سرعة إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية، لما يمثله من أهمية كبيرة.

جاء ذلك خلال ترأس “حاتم” لأول اجتماعات اللجنة بدور الانعقاد الثالث بعد تشكيل هيئة المكتب، وعقد جلسة استماع بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النواب: أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، ونسرين صلاح عمر، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وعددا من المهتمين بالشأن الطبي.

و اكد  الدكتور أشرف حاتم، أن لجنة الصحة سوف تعقد عدة اجتماعات الفترة المقبلة بحضور عددا من المستشارين القانونيين بالحكومة، لمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالمسئولية الطبية، مشيرا إلى أنه خلال شهر سيتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة.

وأشار  رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أيضا إلى دمج مشروعات القوانين الثلاثة وتحقيق التوافق بينها من أجل الوصول إلى تشريع متوازن.

و لفت إلى أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق كلا من الطبيب ومتلقي الخدمة.

من جانبه قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء: متفائلون بصدور القانون في أسرع وقت في ظل اهتمام لجنة الصحة، مؤكدا أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء.

وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، قال: إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطي، فمن الأولى يتم منعه عن الأطباء.

وأكد نقيب الأطباء، أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.

مشروع قانون المسئولية الطبية الحكومة رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم النواب

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