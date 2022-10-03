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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المؤبد لموظف بأحد البنوك لاتهامه بقتل زوجته بالقليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بالسجن المؤبد لموظف بأحد البنوك، لاتهامه بقتل زوجته باستخدام سلاح أبيض "خنجر"، في العبور بالقليوبية.

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11210 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العبور، والمقيدة برقم 1438 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم "مؤمن م م"، 32 سنة، موظف بأحد البنوك، مقيم دائرة قسم شرطة العبور، قتل زوجته المجني عليها "أماني ع ع"، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها واعد لذلك الغرض سلاح أبيض "خنجر"، وتوجه للمكان الذي أيقن سلفا تواجد المجني عليها فيه وما أن ظفر بها حتي انهال عليها بطعنات استقرت ببطنها، وحدث ذلك أمام أبنائها، قاصدا من ذلك قتلها فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياة المجني عليها علي النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاح أبيض "خنجر". 


وكان المتهم ادعي إصابته بحالة نفسية وهياج عصبي أثناء ارتكاب الواقعة وبناء عليه أحالته المحكمة للجنة ثلاثية بمستشفي الصحة النفسية بالعباسية، ثم تم إحالته مرة أخرى للجنة خماسية، وتبين سلامة قواه العقلية والنفسية وأنه مسؤول مسوؤلية كاملة عن تصرفاته وقت ارتكاب الجريمة، كما أنه لا يعاني ثمة ضلالات عقلية أو هلاوس سمعية أو بصرية، وتم صدور الحكم السابق بحق المتهم.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها مستشفى الصحة النفسية الصحة النفسية

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