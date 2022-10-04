الراجل بيبقي لطيف أوي في الحرام.. أبرز تصريحات هبة قطب| فيديو جراف

الدكتورة هبة قطب اسم ارتبط بإثارة الجدل في حديثها عن بعض النصائح والإرشادات الزوجية .

وحديثها عن العلاقة الحميمة بين الزوجين.



ولعل أشهر تصريح أثار جدلا للدكتورة هبة قطب عندما قالت إن الزوجة ليست ملزمة بدخول المطبخ لإعداد الطعام لزوجها .

تصريحات ونصائح د هبة قطب دائما ما تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

هبة قطب تنصح بتغير ميعاد العلاقة الحميمة

وكانت د هبة قطب قالت إن أسباب مشاكل العلاقات الزوجية أكثرها يكون ناتجًا عن النمط الثابت عند ممارسة العلاقة بين المتزوجين، لذلك فإن تغيير ميعاد وعدد ممارسة العلاقة الزوجية له دور كبير في السعادة الزوجية .

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