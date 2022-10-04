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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الراجل بيبقي لطيف أوي في الحرام.. أبرز تصريحات هبة قطب| فيديو جراف

دكتورة هبة قطب
دكتورة هبة قطب

الدكتورة هبة قطب اسم ارتبط بإثارة الجدل في حديثها عن بعض النصائح والإرشادات الزوجية .

وحديثها عن العلاقة الحميمة بين الزوجين.

 

بعد هجوم جمال شعبان.. 5 تصريحات أثارت الجدل لـ هبة قطب


ولعل أشهر تصريح أثار جدلا للدكتورة هبة قطب عندما قالت إن الزوجة ليست ملزمة بدخول المطبخ لإعداد الطعام لزوجها .

تصريحات ونصائح د هبة قطب دائما ما تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

هبة قطب تنصح بتغير ميعاد العلاقة الحميمة

وكانت د هبة قطب  قالت إن أسباب مشاكل العلاقات الزوجية أكثرها يكون ناتجًا عن النمط الثابت عند ممارسة العلاقة بين المتزوجين، لذلك فإن تغيير ميعاد وعدد ممارسة العلاقة الزوجية له دور كبير في السعادة الزوجية .

ولمتابعة المزيد حول أبرز تصريحات د هبة قطب تابع الفيديو جراف التالي:

هبة قطب النصائح والإرشادات الزوجية العلاقة الحميمة بتغير ميعاد العلاقة الحميمة السعادة الزوجية

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