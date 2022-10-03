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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الحرب الشاملة تقترب.. إيلون ماسك يحذر أوكرانيا من خسائر مدمرة

إيلون ماسك
إيلون ماسك

شكك الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، في إمكانية فوز أوكرانيا في حالة اندلاع حرب شاملة مع روسيا، ودعا الأطراف إلى السلام.

وقال ماسك في تغريدة علي “تويتر”: "روسيا تقوم بتعبئة جزئية. وسوف ينتقلون إلى التعبئة والحرب الشاملة إذا تعرضت شبه جزيرة القرم للتهديد. الخسائر في كلا الجانبين ستكون مدمرة”.

وأضاف: "يبلغ عدد سكان روسيا ثلاثة أضعاف عدد سكان أوكرانيا، لذا فإن انتصار أوكرانيا في حرب شاملة أمر غير مرجح. إذا كنت تهتم بالشعب في أوكرانيا  فاجاهد من أجل السلام".

وفي وقت سابق من اليوم، اقترح الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، رؤيته لحل النزاع في أوكرانيا، مع الحفاظ على شبه جزيرة القرم كجزء من روسيا وإجراء استفتاءات جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة في دونباس، وخيرسون وزابوريجيا.

وكتب ماسك في تغريدة على “تويتر”: "مع وجود احتمال كبير، ستكون هذه هي النتيجة في النهاية. والسؤال الوحيد هو عدد الأشخاص الذين سيموتون قبل ذلك الوقت".

وأدرج ماسك أربع نقاط من "العالم الأوكراني الروسي" ودعا المستخدمين للتعبير عن موقفهم تجاه المشروع. 

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حتى الآن، اتفق 58.7٪ من المشاركين في الاستطلاع مع ماسك، في حين عارضه 41.3٪.

وتدعو الخطة إلى “إجراء استفتاءات جديدة في المناطق التي تم ضمها إلي روسيا، ولكن تحت إشراف الأمم المتحدة"، وإبقاء شبه جزيرة القرم "جزءًا رسميًا من روسيا، كما كانت منذ عام 1783"، وضمانات لإمداد شبه جزيرة القرم بالمياه، ووضعًا محايدًا لأوكرانيا.

في 30 سبتمبر، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا اتفاقيات بشأن ضم هذه المناطق إلى روسيا.

وفي ظل هذه الخلفية، قال زيلينسكي إن كييف ستتقدم على الفور بطلب للانضمام السريع إلى الناتو. 

ومع ذلك، أشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أن موافقة جميع الدول الثلاثين المشاركة مطلوبة لقبول عضو جديد في الكتلة العسكرية، على الرغم من وعده بأن الناتو سوف يركز جهوده على مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

مستشار زيلينسكي ينتقد خطة ماسك

من جانبه، انتقد ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خطة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، للسلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن بودولياك مرة أخرى رغبة كييف في "الاستيلاء على شبه جزيرة القرم”.

وكتب بودولياك في تغريدة علي “تويتر”: “ إيلون ماسك، هناك خطة سلام أفضل وهي: تحرير أراضي أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم الملحقة، وخضوع روسيا لنزع السلاح ونزع السلاح النووي الإلزامي حتى لا يعود بإمكانه تهديد الآخرين، ومجرمو الحرب يمثلون أمام محكمة دولية. فهل نصوت؟”.

مسئول أوكراني يهين ماسك

وقام السفير الأوكراني السابق لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، بتوبيخ إيلون ماسك بشكل فاضح ردًا على خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا التي اقترحها الملياردير الأمريكي.

وكتب ميلنيك على تويتر مبتدئا ملاحظته بلغة بذيئة: "... إليكم جوابي الدبلوماسي للغاية".

وأهان ميلنيك، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بألفاظ بذيئة.

روسيا ماسك أوكرانيا إيلون ماسك شبه جزيرة القرم روسيا وأوكرانيا

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