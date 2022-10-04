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رئيس التحرير
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ديني

دار الإفتاء: يجوز شرعا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين

صدى البلد

نشرت دار الإفتاء ، تدوينة عبر الصفحة الرسمية بموقع “ فيسبوك ” تؤكد من خلالها على انه يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية .

 

وكتبت دار الإفتاء “ الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء  .. يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية ”. 

 

واضافت الإفتاء “  لأنَّ الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، غير أنَّ المقصود الأعظم منها هو سدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجتهم وأنفع لهم؛ كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة .. والله سبحانه وتعالى أعلم ”. 

 

ويذكر ان قالت دار الإفتاء، إن ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادي بها في المولد الشريف؛ فرحًا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبةً منهم لما كان يحبه جائز شرعًا.

وأشارت إلى أنه جاء عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ" رواه البخاري وأصحاب السنن وأحمد.

دار الإفتاء الزكاة الإفتاء فيسبوك

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