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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جيلان علاء: لسه ماقدمتش أدوار تخليني أطلع اللى جوايا.. فيديو

جيلان علاء
جيلان علاء

قالت الفنانة الشابة جيلان علاء، إنها ارتدت فستان الفرح قبل ذلك 3 مرات في أعمالها الفنية، متابعة «الفستان قبل فرحي مختلف تماما وحسيت بالبهجة، وأول مرة جربت فستان الفرح اتخضيت وعيطت، وكنت بقول إن الجواز بالنسبة لي مش فارق، لكن الجواز قرار من عند ربنا وبيبعت لنا الشخص المناسب اللى نتخيل حياتنا معاه عشان نقدر نكمل مع بعض».  


كان حلمها التمثيل وبدأت مذيعة راديو 


وأوضحت «علاء» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها تخرجت في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، وكان حلمها التمثيل، ولكنها بدأت كمذيعة راديو «بدأت اعمل فيديوهات وبدأت تنتشر على السوشيال ميديا واتعرفت على أكرم حسني وطلب إنى أشارك معاه في أسعد الله مسائكم وقدرت أخرج الشخصيات اللى جوايا، لأني بتغير على حسب الموقف واللبس».  

 

شخصيتها الفنية ودور ملابسها


وتابعت الفنانة الشابة جيلان علاء: «اللبس ليه دور كبير جدا في شخصيتي وبقدر أتحول بسرعة، وحتى الآن لسه ماتقدمتش ليا الأدوار اللى تخليني أطلع الشخصيات اللى جوايا، وكتير من المخرجين عارفين ده بس مفيش حد حاول يستغل ده ويخرج كل الشخصيات اللى جوايا، وقررت إنى أخرج باقى الشخصيات على السوشيال ميديا وأبقى انا المخرجة والسيناريست والمنتج واقول اللى أنا عاوزاه».

وأكدت الفنانة الشابة جيلان علاء، أن الفنان لديه قدرات وخبرات متنوعة ولكنه بحاجة دائمة لمخرج يساعده على اخراج مهاراته أمام الكاميرا، «انا عندي القدرة إنى اتخيل أي شخصية وأقول اللى هي كانت هتقوله بشكل مختلف في كل مرة».

https://fb.watch/fXeOhkhKmp/

جيلان علاء مساء dmc أنجى القاضي السوشيال ميديا اكرم حسني التمثيل

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