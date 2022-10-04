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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بقوة، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1085 جنيهًا، بعد ما وصل 1145 الخميس 22 سبتمبر أي فقد من 60 جنيها ، فيما تراجع 115 جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 للشراء إلى 1257 جنيهًا.

وسجّلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1085 جنيهًا بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر.

أسعار الذهب اليوم 

وضمن أسعار الذهب اليوم سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 1085 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21  للشراء 1095 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب  موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 115 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1085 جنيهًا اليوم الثلاثاء 4-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب ، 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم 

أسعار الذهب اليوم 

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1085 جنيهًا للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1245 جنيهًا .

أسعار الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1085 جنيهًا للبيع و 1095 للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 : 930 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب  اليوم الثلاثاء عيار 14 : 723 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب  اليوم الثلاثاء عيار 24 : 8760 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1698 دولارًا .

أسعار الذهب اليوم 

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتسجل أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالمصنعية اختلافا من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

اسعار الذهب عالميا

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر  2022 على المستوى العالمي إلى مستويات تاريخية، حيث سجّلت أسعار أوقية الذهب 1697 دولارًا .

 

واستقر الذهب في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1,697 دولار  للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه بقى عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال  أغسطس الماضي الماضي بتراجع أكثر من 53 دولارًا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

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