الاعتزال والحجاب.. آمال إبراهيم: اسمي الحقيقي عبلة وعملت موظفة بالتليفزيون

كشفت الفنانة أمل ابراهيم، تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة، في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، عبر قناة الحياة.

ضربت إلهام شاهين علقة لأن المخرج قالي

وقالت آمال إبراهيم، إن في فيلم "أيام الغضب" ضربت إلهام شاهين علقة لأن المخرج قالي اضربي فضربت، وأنا مش بعرف أمثل أنا طبيعية في كل أدواري، وأخدت جوايز على دوري في الفيلم ده".

وتابعت امال ابراهيم، أنها عملت مع العديد من كبار النجوم، منهم النجم الراحل محمود ياسين وفريد شوقي وعزت العلالي.

وأكملت امال ابراهيم، أن "عادل إمام إنسان محترم جدا بس شغلي معاه كان قليل وتعاملت معاه في فيلم سلام يا صاحبي.



تفاصيل دخولها عالم الفن ومفاجأة عن اسمها الحقيقي



وقالت آمال إبراهيم، إن اسمي الحقيقي عبلة، وكنت موظفة إدارية بالتليفزيون وتعرفت على أحد المخرجين وقال لي انتي معي في العمل القادم.

وأضافت امال ابراهيم، إن أول فيلم لي كان (أمهات في المنفى) مع الزعيم عادل إمام.



التمثيل مينفعش مع الحجاب

وقالت امال ابراهيم، إنه التمثيل مينفعش مع الحجاب، وربنا اداني الإشارة ونفذت، رزقي زاد كتير بعد الاعتزل وبطلع عمرة أنا وابني ديما".

نجلي السبب في اعتزال الفن



وفي سياق اخر أكدت آمال إبراهيم، أن :"نجلي السبب في اعتزال الفن، ولانه واحشني جدا بسبب الشغل وانه هو معايا ومش قادرة اقعد، جوزي مات بعد ما خلف.

وأضافت انه :"كنت وخداه عشان اخلف وقعدت طول، حياتي أربي ابني انا أسيب الدنيا كلها عشانه".