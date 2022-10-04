عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاعتزال والحجاب.. آمال إبراهيم: اسمي الحقيقي عبلة وعملت موظفة بالتليفزيون

امال ابراهيم
امال ابراهيم

كشفت الفنانة أمل ابراهيم، تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة، في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، عبر قناة الحياة.

txt

آمال ابراهيم: مش بعرف أمثل أنا طبيعية في كل أدواري

 

 

ضربت إلهام شاهين علقة لأن المخرج قالي

 

وقالت آمال إبراهيم، إن في فيلم "أيام الغضب" ضربت إلهام شاهين علقة لأن المخرج قالي اضربي فضربت، وأنا مش بعرف أمثل أنا طبيعية في كل أدواري، وأخدت جوايز على دوري في الفيلم ده". 
وتابعت امال ابراهيم، أنها عملت مع العديد من كبار النجوم، منهم النجم الراحل محمود ياسين وفريد شوقي وعزت العلالي. 
وأكملت امال ابراهيم، أن "عادل إمام إنسان محترم جدا بس شغلي معاه كان قليل وتعاملت معاه في فيلم سلام يا صاحبي. 
 

 

تفاصيل دخولها عالم الفن ومفاجأة عن اسمها الحقيقي 


وقالت آمال إبراهيم، إن اسمي الحقيقي عبلة، وكنت موظفة إدارية بالتليفزيون وتعرفت على أحد المخرجين وقال لي انتي معي في العمل القادم. 
وأضافت امال ابراهيم، إن أول فيلم لي كان (أمهات في المنفى) مع الزعيم عادل إمام. 
 

 

التمثيل مينفعش مع الحجاب

 

وقالت امال ابراهيم، إنه التمثيل مينفعش مع الحجاب، وربنا اداني الإشارة ونفذت، رزقي زاد كتير بعد الاعتزل وبطلع عمرة أنا وابني ديما".

 

نجلي السبب في اعتزال الفن


وفي سياق اخر أكدت آمال إبراهيم، أن :"نجلي السبب في اعتزال الفن، ولانه واحشني جدا بسبب الشغل وانه هو معايا ومش قادرة اقعد، جوزي مات بعد ما خلف. 
وأضافت انه :"كنت وخداه عشان اخلف وقعدت طول، حياتي أربي ابني انا أسيب الدنيا كلها عشانه".

 

امال ابراهيم عمرو الليثي عادل إمام سلام ياصاحبي إلهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سودانية أبلغت عنه.. سائق السويس المخمور قاد السيارة وبجانبه أمين شرطة

تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

لسه سايب مراته قريب.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد

الإحالة للتحقيق.. قرارات حاسمة من التعليم بشأن وفاة طالبة مدرسة بالعجوزة| تقرير

موضوعات متعلقة

آمال إبراهيم: التمثيل مينفعش مع الحجاب

ترشيحاتنا

عيشنا أسوأ يوم بحياتنا.. والدة ضحية بلطجى دمياط تكشف كواليس ساعات الرعب

صحة دول التعاون الخليجي: ضرورة تناول المضادات الحيوية في نزلات البرد شائعة

تهنئة الرئيس للشعب والجيش بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تتصدر عناوين الصحف

حدث ليلا|تراجع أسعار الذهب..صلاح محسن يقترب من الزمالك..كوريا تهدد اليابان بصاروخ باليستي..تفاصيل إلغاء حفل محمد رمضان

أقل سعر ذهب اليوم 4-10-2022

اليوم.. انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صلاة نساء غير متزوجات بفساتين الزفاف داخل كنيسة في غانا

الأغرب.. عجوز تقود موتوسيكل وزوجها خلفها في الهند.. شاهد

بعد العثور عليها في سوق شعبي.. رحلة البحث عن صاحب خيول أمل دنقل

سالي عبدالسلام عن زواجها: لما يتقالي مصر كلها فرحنالك ده رزق| شاهد

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ