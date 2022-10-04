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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يتراجع.. أعلى مستوى لـ الجنيه الإسترليني في أسبوعين

الدولار ينهار.. اعلي
الدولار ينهار.. اعلي مستوي لـ الجنيه الإسترليني في أسبوعين

ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له منذ حوالي الأسبوعين، مدعوما بقرار حكومة المملكة المتحدة بالتراجع عن قرارها السابق بخفض ضريبة الدخل على الأثرياء تزامناً مع تراجع سعر الدولار عالمياً.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.1333 دولار، مرتفعا بنحو 10 في المائة من أدنى مستوى قياسي له مقابل الدولار الذي شهده الأسبوع الماضي بعد إعلان وزير المالية، كواسي كوارتنغ، عن الميزانية المصغرة لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل، مع التخفيضات الممولة من خلال زيادة الاقتراض.

وكان تعهد وزير المال، كواسي كوارتينغ، بإلغاء معدل الضريبة البالغ 45 بنسا، الذي يدفعه الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني سنويا، قد قوبل برد كبير من المعارضة وتمرد بين أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، الذين هددوا بالتصويت ضد الخطة قائلين إنها غير عادلة وسط أزمة غلاء المعيشة.

وكان الجنيه الإسترليني سجل يوم الاثنين الماضي، مستوى قياسيا منخفضا، ما دون 1.04 دولار قبل أن يستعيد بعض مكاسبه ليقف عند حوالي 1.05 دولار. وفي اليوم التالي، استعاد الجنيه بعض مكاسبه ليرتفع بنسبة 1.27% إلى 1.0825 دولار.

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