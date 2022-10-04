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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمره 12عاما فقط.. 5 معلومات عن فلامبو منافس الزمالك في دوري الأبطال

فريق فلامبو
فريق فلامبو

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة فلامبو البوروندي، المقرر لها، يوم 9 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

كان الزمالك قد صعد إلى دور الـ 32، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على إليكت سبورت التشادي بأربعة دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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ويطمح فريق الزمالك في إسعاد جماهيره بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا الغائبة عن خزينة القلعة البيضاء منذ 20عاما، حيث كان آخر تتويج للفارس بالأبيض البطولة الأغلى في إفريقيا على مستوى الأندية، في عام 2002.

وتعد هذه المرة الأولى التي سيلعب فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضد نادي فلامبو البوروندي.

ويستعرض صدى البلد 7 معلومات عن نادي فلامبو:

1- نادي فلامبو هو نادٍ حديث العهد، حيث تأسس عام 2010، واستطاع أن يحقق نجاحا محليا.

2- المشاركة الوحيدة لنادي فلامبو البوروندي كانت في بطولة دوري أبطال إفريقيا كانت في عام 2014، وودع الفريق البطولة من الدور الأول.

3- توج فريق فلامبو ببطولة الدوري البوروندي الموسم الماضي (2021 - 2022)، حيث أنهى المسابقة في الصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة، عن أتلتيك أويل صاحب المركز الثاني.

4- فجر فلامبو البوروندي مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء الاتحاد الليبي من دور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا.

5- يخوض فلامبو مبارياته في بطولة دوري أبطال إفريقيا خارج حدود بوروندي، بسبب عدم اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ملاعب بوروندي، لعدم مطابقتها للمواصفات.

موقف شيكابالا وعبد الله جمعة في مباراة فلامبو:

في سياق آخر، كشف مصدر بنادي الزمالك عن موقف ثنائي محمود عبد الرازق  شيكابالا قائد الفريق وعبد الله جمعة الظهير الأيسر من المشاركة في مباراة فلامبو البوروندي المقبلة .

وأشار المصدر على وجود صعوبة في لحاق الثنائي بمباراة الذهاب أمام بطل بوروندي، وشدد على أن شيكابالا وعبد الله جمعة يخضعان لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح المصدر أن فرصة لحاق شيكبالا عبد الله جمعة بمباراة العودة ستكون أكبر لاسيما وأن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض يرفض الاعتماد على أي لاعب إلا في حالة جاهزيته بنسبة 100%.

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